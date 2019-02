Das hätte Rot-Schwarz auch zusammengebracht

Das hätte die alte rot-schwarze Regierung auch zusammengebracht. Typisch Große Koalition, hätte es dann geheißen. Zuerst ein unausgegorener halber Feiertag, dann Rückzug und ein weiterer Kompromiss. Wobei bei Rot-Schwarz am Ende wahrscheinlich ein zusätzlicher Feiertag für alle gestanden hätte.

Allerdings: Das Projekt Karfreitag war kein genuines dieser Regierung. Sie kam dazu – um im religiösen Sprachbild zu bleiben – wie die Jungfrau zum Kind. Jahrzehntelang war der Feiertag für die Evangelischen kein Problem, dann kommt ein Nichtprotestant daher, unterstützt von der Arbeiterkammer, fühlt sich diskriminiert und bringt das vor den Europäischen Gerichtshof. Dieser, gebunden an seine oberste Prämisse, dass immer alle gleich behandelt werden müssen, hebt die bisherige Karfreitagsregelung auf und setzt der Regierung eine Renovierungsfrist.

Dann setzen tatsächlich Husch und Pfusch ein. Heraus kommt der halbe Feiertag. Die Regierung will unbedingt die eigene Vorgabe – kein zusätzlicher Feiertag – einhalten. Gegen die Idealvariante, den Pfingstmontag gegen den Karfreitag abzutauschen, regt sich Widerstand der Tourismuswirtschaft. Und im Endeffekt setzt sich diese durch. Man könnte also sagen: Hier folgt die Politik der Wirtschaft. Ökonomie schlägt Theologie. Das kann man – je nach persönlicher Vorliebe – gut oder schlecht finden. Für den Wirtschaftsstandort ist es gut. Für die religiöse Minderheit der Protestanten ist es schlecht.



Was die Regierung betrifft, lässt sich aber sagen: Es stottert derzeit ein wenig der Motor, die bislang so reibungslos laufende Maschinerie. Wie gesagt: Den Karfreitag hätte die rot-schwarze Regierung so auch zusammengebracht. Auch bei der Biomasse ist es nicht so gelaufen, wie es das Regierungsdrehbuch vorsieht: Dort steht nämlich nicht unbedingt etwas von einem Ausbau des Einflusses der Bundesländer. Genau das geschieht nun aber: Die Ökostromförderung ist nun Ländersache. Auch hier – das sei nicht unerwähnt – trifft die Regierung an der Ursache nicht die Schuld: Es war die SPÖ, die ein Bundesgesetz im Bundesrat verhindert hat.

Reibungslos lief es schon beim Papamonat nicht. Hier hat die FPÖ zuerst die ÖVP überrumpelt, und dann haben beide die Wirtschaft überrumpelt. Möglicherweise gab es mit dem Karfreitag nun ein Kompensationsgeschäft.

Überhaupt scheint die Message derzeit nicht wirklich unter Kontrolle: Kanzler Sebastian Kurz hatte bisher stets festgehalten, dass es keine Erhöhung der Parteienförderung geben würde. Gestern auf einmal sandte die Regierung aus, dass die Parteienförderung künftig jährlich angehoben würde.

Misslungen ist die Message Control auch bei der Statistik Austria. Deren Chef, ein Sozialdemokrat aus dem Kabinett Faymann, steht nach großer medialer Aufregung als Märtyrer da. Und die Regierung muss sich für einen Plan rechtfertigen, den sie so nie verfolgt hat. Also den Leiter der Statistik Austria ablösen wollte sie schon, das Institut an das Kanzleramt anbinden aber nicht. Sie wollte mutmaßlich nur das, was auch Werner Faymann konnte: Einblick haben, Einfluss nehmen.

Und zu allem Überdruss titelte gestern auch noch die an sich kanzlerfreundliche deutsche „Bild“-Zeitung: „Kurz-Hammer: Ösis streichen Karfreitag als Feiertag“. In dieser Verkürzung auch kein medialer Gewinn.



Gegner der Regierung sollten sich deshalb aber auch keinen voreiligen Hoffnungen hingeben: Der Verlockung, dem anderen die Schuld zuzuschieben, wenn irgendwo Sand im Getriebe ist – wie es unter Rot-Schwarz üblich war –, sind die jetzigen Koalitionäre bisher nicht erlegen. Letztlich raufen sie sich wieder zusammen, um nach außen ein geeintes Bild abzugeben. Minister wie Josef Moser (aktuell bei der Sicherheitsverwahrung) oder Heinz Faßmann (immer wieder einmal) schauen zwar mitunter aus dem Bild heraus, aus dem Rahmen fällt es aber nicht.

Und bei den wirklich wichtigen Themen – sorry, Karfreitag! – hält die Regierung (noch), was sie verspricht.

E-Mails an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)