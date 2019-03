Die Verfassung ist mehr als nur eine Punktation

Früher, da war die Sache einfach. In ihren besten Zeiten konnte die große Koalition mit ihrer Zweidrittelmehrheit die Verfassung nach Belieben ändern. Diese Möglichkeit wandten SPÖ und ÖVP manchmal sogar an, wenn ihnen eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) nicht passte. Schwups, wurde die strittige Bestimmung selbst in den Verfassungsrang gehoben. Und damit konnte der VfGH sie nicht mehr aufheben.

So gesehen ist es gut, dass in Österreich Regierungen schon länger keine Zweidrittelmehrheit mehr haben. Will man wie nun die Koalition die Verfassung ändern, benötigt man die Zustimmung von oppositionellen Abgeordneten. Und es kann ja auch nicht schaden, wenn mehrere Parteien prüfen, ob ein Eingriff in die Verfassung auch wirklich nötig ist.

Vor dieser Debatte stehen wir nun bei der Sicherungshaft. Diese gibt es in manchen anderen EU-Ländern schon, sie ist also kein absolutes Tabu. Man kann darüber diskutieren, ob sie nötig ist, um Fälle wie in Dornbirn zu verhindern. Oder ob man hier mit der bestehenden Rechtsordnung ausgekommen wäre, wenn man sie nur konsequent genug angewandt hätte. Doch es bleibt extrem heikel, Personen einzusperren, die keine Straftat begangen haben. Einem Menschen die Freiheit zu nehmen, ist der schlimmste Eingriff, den unsere Rechtsordnung vorsieht. Das will sehr gut überlegt sein.



Umso verwunderlicher ist die Vorgangsweise der Regierung. Zunächst wird wochenlang über das Thema geredet, ohne einen konkreten Vorschlag zu machen. Dann beschließt man am Mittwoch eine Punktation und lädt nun die Opposition zum Gespräch. Die Verfassung ist aber mehr als nur eine Punktation. Die Koalition sollte einen konkreten Gesetzestext vorlegen, bevor sie die Opposition zu Verhandlungen lädt. Und sie nicht erst im Gespräch mit dem Text überraschen.

Laut den bisher vagen Regierungsangaben soll die Verfassung recht allgemein geändert werden. So soll darin stehen, dass die Sicherungshaft bei erheblicher Gefahr für die öffentliche Ordnung oder wegen des Schutzes der nationalen Sicherheit verhängt werden darf. Ist die Verfassung aber erst einmal so geändert, könnte man mit einfacher Mehrheit im Parlament noch mehr als die bisher angekündigten Maßnahmen beschließen.

Am Donnerstag erklärte das Justizministerium, dass man die Verfassungsänderung so formulieren wolle, dass sie nur Asylwerber treffe. Das könnte rechtlich zulässig sein (so verlangt selbst der Gleichheitssatz nur, dass Inländer untereinander gleichbehandelt werden, es darf aber andere Regeln für Ausländer geben). Aus der Sicht potenzieller Opfer ist es aber schon schwerer zu argumentieren, warum sie nicht auch vor gefährlichen Österreichern geschützt werden.

Doch selbst wenn man die Personengruppe einengt, bliebe es dem einfachen Gesetzgeber überlassen, näher zu definieren, wann jemand als Gefahr für die öffentliche Ordnung gilt und wann die Haft kontrolliert wird. Sowohl diese Regierung als auch künftige Koalitionen könnten ihre Sicherungshaftideen dann mit einfacher Mehrheit umsetzen.



Wenn man also die Sicherungshaft will, sollte man daher die Umstände dafür bereits möglichst genau in der Verfassung definieren. Das macht die Verhandlungen zwischen Koalition und Opposition schwieriger. Aber wenn der Regierung die Sicherheit das zentrale Anliegen ist, muss sie dazu bereit sein. Sonst käme der furchtbare Verdacht auf, dass es der Koalition nur darum geht, die Opposition in die Doppelmühle zu nehmen. Stimmte sie einer wenig konkreten Verfassungsbestimmung zu, hätte die Koalition freie Hand. Stimmt die Opposition nicht zu, kann man ihr den schwarzen Peter zuschieben, wenn wieder ein Asylwerber eine schlimme Tat begeht.

Umgekehrt muss man auch die Opposition in die Pflicht nehmen. Sie hat durch ihre Rolle bei Verfassungsänderungen eine Verantwortung und soll Regierungspläne ernst nehmen. Doch dazu braucht es klare Vorschläge der Koalition. Und besonders bei sensiblen Themen ist ein Nachdenken wichtiger als ein Schnellschuss. Denn die Verfassung sollte man nicht im Vorbeigehen ändern.

E-Mails an: philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)