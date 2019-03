Die Kirchen taumeln im Kampf gegen den Verlust von Sicherheiten

Ein kleiner Schritt einer in Österreich kleinen Kirche für die Betroffenen, für Homosexuelle, ein großer für die evangelische Kirche und die Kirchen insgesamt. So lässt sich der Beschluss des evangelischen Kirchenparlaments umschreiben, öffentliche, nicht irgendwo im Kammerl verschämt abgehaltene Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare zu ermöglichen, der nach stundenlangem Ringen mit deutlicher Mehrheit gefasst wurde.

Klein ist der Schritt deshalb, weil homosexuellen Paaren der Weg zu einer kirchlich anerkannten Ehe verschlossen bleibt; weil jede Pfarrerin, jeder Pfarrer diese Segnung ablehnen kann; und weil jede einzelne Gemeindevertretung diese Möglichkeit für ihren territorialen Bereich erst auch noch extra zu genehmigen hat (oder auch nicht).

Groß ist der Schritt deshalb, weil er das Herz evangelischen Selbstverständnisses betrifft. Sola scriptura! Allein durch die Schrift: Die Berufung und die ausschließliche Rückkoppelung auf die Bibel sind es, die das Evangelische von Beginn an ausgemacht und in den Gegensatz zum Katholischen gebracht haben, bei dem auch Tradition und Lehramt eine große Rolle spielen. Da sich in der Bibel aber sowohl im Alten wie im Neuen Testament Textstellen finden, die Homosexuellen gegenüber generell alles andere als wohlwollend sind, hat dies logischerweise tief reichende theologische Diskussionen vor und in der Synode der evangelischen Kirche A.B. nach sich ziehen müssen. Und letztlich wurde daher nur für eine Homosexuellen-Ehe light grundsätzlich grünes Licht gegeben.

Die Lutheraner sind im Kampf gegen den Verlust von Sicherheiten ins Taumeln geraten. Aber sie sind nicht (ab)gefallen. Denn sie haben gleichzeitig der „Ehe für alle“ eine Abfuhr erteilt. Die Ehe bleibt als auf lebenslang angelegte Verbindung zwischen Mann und Frau definiert. Die Lutheraner haben diese – aus der Bibel abzuleitende – Grenze nicht erfunden, sondern frisch nachgezogen, mag dies für den Rest der Welt auch noch so schwer verständlich sein. Das heißt: Rest der Welt minus katholische Kirche. So unterschiedlich die Kirchen in manchen Fragen sind, so sehr eint sie dieser Punkt. Für die katholische Lehre ist das sakramentale Verständnis von Ehe zwischen Frau und Mann ohnedies glasklar. Intern ist die Haltung auch unbestritten geblieben, als die Übereinstimmung des kirchlichen Verständnisses von Ehe mit dem gesellschaftlichen, angetrieben von Gerichtsbarkeit und Politik, in Brüche ging.



Katholiken, die die Lehre Roms ernst nehmen (und das müssten sie in der Theorie unbedingt), sollte hingegen das Verständnis für die von den evangelischen Christen nun erlaubte Ehe light für homosexuelle Paare gänzlich fehlen. Die Haltung zur Homosexualität hat sich zwar vorsichtig gewandelt, auch zur praktizierten Homosexualität. Dennoch ist noch einige Luft nach oben, was das Akzeptieren homosexuell empfindender und in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften lebender Menschen betrifft. Dass in auffälligstem Gegensatz zur kirchlichen Lehre gerade im Vatikan homosexuelle Seilschaften existieren, wie selbst Bischöfe sagen, entbehrt nicht einer unfreiwilligen Ironie.

Ins Wanken geraten vermeintliche Sicherheiten für die Kirchen auch an anderer Front, bei den Feiertagen. Evangelische und altkatholische Christen haben ihren arbeitsfreien Karfreitag ruck, zuck verloren. Dabei hat die katholische Kirche, was Hilfe betrifft, keinen Tapferkeitsorden verdient. Schon startet der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Kapsch, einen Versuchsballon. Es könnte überlegt werden, alle Feiertage zu streichen und im Gegenzug mehr Urlaubstage vorzusehen, meinte er im „Kurier“. Die Wogen der Empörung gingen von allen Seiten hoch. Nicht ganz zu unrecht. Wenig später hat die Industriellenvereinigung am Sonntag einen Rückzieher gemacht. Wieder: Nicht ganz zu Unrecht.

Es bleibt, dass sicher Geglaubtes, über Jahrzehnte Selbstverständliches in Zweifel gezogen, zur Disposition gestellt wird. Selbstverständlich. Argumenten sind Argumente entgegenzusetzen. Höchste Zeit, dass sich auch Kirchen darauf einstellen. Sofern sie zukunftsfit sein wollen.

E-Mails an: dietmar.neuwirth@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)