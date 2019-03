Droht uns schon bald eine neue Bankenkrise?

Die deutsche Bankenlandschaft bietet derzeit ein seltsames Schauspiel: Die Regierung in Berlin macht starken Druck auf eine Fusion der beiden größten deutschen Banken, der Deutschen Bank und der Commerzbank. Und deren Vorstandschefs beugen sich diesem Druck nur äußerst widerwillig, wie man aus jeder ihrer Stellungnahmen zu den laufenden Fusionsverhandlungen unschwer heraushören kann. Normalerweise laufen große Unternehmenszusammenschlüsse eher umgekehrt.

Die Frage ist: Was steckt hinter diesem Druck? Was weiß man in Berlin, was wir in dieser Schärfe nicht wissen? Geht es den Banken schlechter, als es nach außen aussieht? Und: Stehen wir vor einer neuen Bankenkrise?

Die Antwort lautet: Die jüngste Bankenkrise war nie zu Ende. Für diese Feststellung muss man nur die Börsenkurse der beiden deutschen Fusionskandidaten ansehen. Die liegen im einen Fall um rund 90, im anderen um annähernd 97 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Ob man aus zwei so sichtlich Schwerkranken einen Gesunden zusammenfusionieren kann, ist die Frage. Und ob das dann den gewünschten „Champion“ ergibt, der mit anderen europäischen Großbanken mithalten kann, die nächste.

Wobei: So toll stehen ja die anderen europäischen Champions aus Frankreich, Italien und Spanien auch nicht da. Die werden seit Jahren von einem Schwimmreifen, gefüllt mit frisch „gedrucktem“ EZB-Geld über Wasser gehalten. Das einschlägige Instrument hat den sperrigen Namen TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operations) und ist vordergründig dazu da, während der Zeit der Nachkrisen-Bilanzsanierung die Kreditvergabe an die Wirtschaft anzukurbeln.

Aber nur vordergründig, denn die Kreditvergabe im Euroraum ist anhaltend schwach. Experten munkeln, dass die großen Banken mit dem Gratis-Geld von der EZB lieber Staatsanleihen gekauft haben. Sehr praktisch sind die EZB-Milliarden jedenfalls für die Bilanz, denn sie dürfen zur Berechnung bestimmter Finanzpolster herangezogen werden. Ein Teil der Bilanzverbesserungen der europäischen Großbanken ist solcherart nicht auf echte Bilanzsanierungen, sondern schlicht auf Geld aus dem EZB-Drucker zurückzuführen.

Wir reden hier nicht von Peanuts: Im Rahmen des 2016 aufgelegten TLTRO-II-Programms haben die Banken schlappe 740 Milliarden Euro als Nullzinskredit bekommen. Davon sind gerade einmal 20 Milliarden zurückgeführt. Ein großer Teil des gewaltigen Rests wird im kommenden Jahr fällig. Und schon in diesem Sommer schlagend: Ein Jahr vor Auslaufen des Programms dürfen die EZB-Gelder nämlich nicht mehr zur Behübschung von Finanzkennzahlen verwendet werden.



Anders gesagt: Wenn die EZB bei ihrer jüngsten Sitzung nicht ein neues Stützungsprogramm (TLTRO III) beschlossen hätte, würden wir in wenigen Monaten recht nette Bilanzprobleme bei den Banken und kurz darauf wohl eine gewaltige europaweite Kreditklemme sehen. Mitten im Abschwung.

Und zwar nicht nur in Italien, das derzeit als Inbegriff der Banken- und sonstigen Misswirtschaft gilt. Neben den Italienern (240 Milliarden Euro) stehen ja auch noch die Spanier (170 Milliarden), die Franzosen (112 Milliarden) und die Deutschen mit 88 Milliarden groß in der EZB-Kreide.

Kurzum: Wir haben nach wie vor ein gewaltiges Bankenproblem in allen vier großen Volkswirtschaften der Eurozone. Und weder der Politik noch der EZB fällt dazu etwas wirklich Brauchbares ein. Denn auch eine fusionierte „Deutsche Commerzbank“ löst die Bilanzprobleme der beiden Institute nicht. Und das neue TLTRO-Programm der EZB verschiebt den drohenden Knall nur um ein paar Jahre.

Es sieht so aus, als hätten wir uns in den vergangenen Jahren unbegründet zu sicher gefühlt. Und als hätten Politik und Finanzwirtschaft diese Stimmung ausgenutzt, um ihre Probleme mit Zentralbankgeld zuzuschütten, statt sie im Rahmen notwendiger harter Sanierungsschritte zu lösen. Beruhigend ist das nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2019)