Märtyrerin May und die späte Rache an Boris Johnson

Freitag, Schlag 23 Uhr, Greenwich Mean Time, hätte Big Ben, derzeit unter Renovierung, das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union einläuten sollen. Über der Themse hätte ein Feuerwerk den Nachthimmel erleuchtet, als Signal für den Beginn einer neuen Epoche für das Vereinigte Königreich, das sich zuletzt so zerrissen präsentierte wie vor 300 Jahren. Ein großes Spektakel. So wenigstens lautete der Regieplan des Polittheaters im Londoner Regierungsviertel Whitehall, doch wie so vieles in der Brexit-Posse geriet alles durcheinander – allen voran die Fristen und der Vertrag mit den inzwischen längst entnervten Verhandlungspartnern in Brüssel. Am Nachmittag marschierten dann noch die Brexiteers mit wehenden Fahnen vor Westminster auf.

John Bercow, der exzentrische „Speaker“ und Zeremonienmeister des House of Commons, hatte gestern immerhin eine neue Abstimmung über den leidigen Brexit-Deal der Premierministerin zugelassen, mit dem Theresa May zwei Mal innerhalb von 60 Tagen mit Pauken und Trompeten untergegangen war – zwei blamable Niederlagen, die ihr den Eintrag in die Parlamentsannalen von Westminster sicherten, wenn schon nichts sonst. Wie ein Verzweiflungsakt musste es daher anmuten, dass May – unfähig zum parteiübergreifenden Kompromiss, unflexibel und starrsinnig – ihren Deal zum dritten Mal und in nur leicht abgeänderter Form zur Abstimmung brachte. Es war wie der Gang zur Guillotine: Theresa Mays Kopf, so viel war klar, würde rollen – eher früher als später.

Zuletzt sah sich die Pastorentochter wohl als Märtyrerin, die ihre Mission – den Ausstieg aus der EU – zu einem Ende bringen wollte. Bis zuletzt war sie davon überzeugt, dass keine Regierung in London einen besseren Deal hätte erreichen können. Das zweifeln May-Kritiker indessen an, und tatsächlich hat sich die Premierministerin taktische, strategische und nicht zuletzt inhaltliche Blöße gegeben, die in Brüssel bloß noch für Kopfschütteln sorgt.

Am Ende war Theresa May sogar bereit, ein maximales Opfer zu bringen: Um hartnäckige Gegner in den eigenen Reihen auf ihre Seite zu ziehen, stellte sie den baldigen Rücktritt in Aussicht. Auf einmal haben Verfechter eines Hard Brexit, die selbst einen ungeregelten Brexit in Kauf nehmen wollen wie Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg oder Ex-Brexit-Minister Dominic Raab, ihre Zustimmung signalisiert. Ein Brexit mit Schwachpunkten war ihnen allemal lieber als eine weitere Verzögerung oder gar ein neues Referendum. Sollte der Brexit nämlich nicht bis zum 22. Mai vollzogen sein, müssten die Briten – Gipfel der Absurdität – an den EU-Wahlen teilnehmen.

Doch selbst dieses Szenario reichte nicht, um die Tories geschlossen hinter sich zu scharen – geschweige denn für eine Mehrheit in einem Parlament, das an der Obstruktion, am No, ja, am Nihilismus Gefallen gefunden hat. Theresa May hat ihren letzten Trumpf ausgespielt, und es ist kaum denkbar, dass sie aus Staatsräson länger als für eine Übergangsperiode im Amt bleibt. Die Ablehnung in ihrer Partei und darüber hinaus ist geradezu demütigend. Dass sich just am 1. April, dem nächsten Sitzungstag im Parlament, eine Mehrheit für einen Brexit samt Zollunion mit der EU findet, scheint ein Ding der Vermessenheit.



In Großbritannien dräuen nun Neuwahlen, wie sie Labour-Abgeordnete in der Hoffnung auf einen Machtwechsel einfordern. Dabei hat auch der intern umstrittene Parteichef Jeremy Corbyn im Schlingerkurs seiner Partei, seiner Verweigerungshaltung und seiner Blockadepolitik jede staatspolitische Verantwortung vermissen lassen. Er ist mitschuldig am Brexit-Desaster. Mehr noch als die Labour Party haben zwar die Konservativen ein Debakel zu befürchten. Ein Spitzenkandidat Boris Johnson, überaus populär an der Basis, könnte indes die Tory-Klientel mobilisieren – erst recht mit der Perspektive eines Premiers Corbyn vor Augen. BoJo sammelt schon seine Truppen. Corbyn oder Johnson: Fraglich ist, welches der Irrlichter für Brüssel das größere Horrorszenario ist. Es wäre allerdings so etwas wie späte Gerechtigkeit: Johnson könnte vorführen, wie er den Brexit-Karren aus dem Schlamm zieht, in den er die Briten vor drei Jahren skrupellos hineinmanövriert hat.

