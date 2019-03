Die Märtyrer von rechts

Letztlich musste Martin Sellner seine Pressekonferenz also vor einer Hundezone abhalten. Das gebuchte Café habe ihn nicht haben wollen, klagte er in die Kameras. Um dann die Liste der Ungerechtigkeiten fortzusetzen: von der verweigerten Schnelleinreise in die USA über die Hausdurchsuchung bis zur Prüfung der Auflösung der identitären Vereine. Die Botschaft war klar. Hier steht einer, der sich wehren muss. Gegen Politik, Medien, alle.

Jetzt wäre dieser Auftritt an einem Frühlingsnachmittag nicht extra erwähnenswert, würde er nicht ein zentrales Motiv der identitären Bewegung aufzeigen: stete Bedrohung, die Verteidigung erfordert. Hier sollte man kurz einhaken. Nämlich mit der schlichten Frage: Ist das wirklich so? Oder nicht doch anders? So kann etwa von „medialer Vorverurteilung“, was die Auflösung des Vereins betrifft, keine Rede sein. Vielmehr prognostizieren alle Medien, dass bisher der Vorwurf dafür nicht reicht. Ähnlich lautete die mediale Diagnose, als Identitäre im Vorjahr angeklagt wurden, einer kriminellen Vereinigung anzugehören – und freigesprochen wurden. Sellner findet zudem auch breit Gehör: Der Sprecher der rechtsextremen Bewegung sitzt in TV-Talk-Runden, gibt Interviews, auf YouTube ist er sowieso.

Und auch politisch befindet man sich nicht in Feindesland. Zwar bemüht sich die FPÖ, sich von Identitären abzugrenzen. Aber um glaubhaft zu wirken, brauchte es schon mehr als ein wackeliges Auflösungsverfahren. So berichten aktuell die „OÖN“, dass sich blaue Burschenschaft und Identitäre in Linz dieselbe Adresse teilen. Ein Fall von vielen. Auch inhaltlich tickt man synchron. Es ist schon vorgekommen, dass sich Minister identitäre Slogans („Pro Border“) ausborgten.

Dennoch können die Identitären das mit dem Bedroht-Sein nicht lassen. Vermutlich, weil es zum Markenkern gehört – das Sich-Wehren gegen den „großen Bevölkerungsaustausch“, zu dem sich Elite und Migranten verabredet haben sollen. Sogar vom Attentäter von Christchurch wird man angegriffen. Laut Sellner wollte er den Identitären schaden, indem er sie durch die Spende zur Radikalisierung zwingt. Mit dieser um die Ecke gedachten Variante entledigt man sich des Moments des Erschreckens, das angebracht gewesen wäre. Nämlich, wenn die banale Variante zutrifft und der spätere Terrorist schlicht die identitäre Bedrohung-Verteidigung-Ideologie gut fand und für sich benutzte. Denn so Gandhi-fromm, wie sie sich geben, sind die Identitären nicht. Sie propagieren Gewaltlosigkeit, aber gleichzeitig ziehen die Bürgersöhne und -töchter verbal in den Krieg: Im Prozess wurde aus Sellners Notizen zitiert: „Es ist Krieg, ein Kampf bis aufs Messer, um jede Straße, jede Stadt, jedes Land.“ In Reden rief er dazu auf, den Job zu kündigen „und sich voll und ganz der Verteidigung Europas“ zu widmen. Und der „NYT“ sagte er, wenn man den Verein verbiete, treibe man Leute in die Radikalität: „Dann sagen die Leute vielleicht: T. (der Attentäter, Anm.) hat recht.“

Ist das eine Drohung? Eine Prognose? Auf jeden Fall ein schönes Beispiel für Mehrdeutigkeit. Weshalb man bei den Identitären weniger auf die bunte, zeitgeistige Verpackung starren als vielmehr hinhören sollte. Ohne gleich den Lautsprecher zu reichen.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)