Wie der Nannystaat die Menschen am Vermögensaufbau hindert

Einkommen, hat der Budgetdienst des Parlaments herausgefunden, sind in Österreich besonders gleich verteilt. Und zwar deshalb, weil nur in wenigen Ländern dieses Globus mehr umverteilt wird als hierzulande. Der sogenannte Gini-Koeffizient, eine Messzahl zwischen null und eins, die umso höher ist, je ungleicher die Einkommen verteilt sind, liegt bei nur 0,28. Und das beschert uns neben Deutschland, Frankreich und Finnland einen Platz in der europäischen Spitzengruppe. In der Weltspitze sowieso.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2019)