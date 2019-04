Der Brexit ist nicht das Privateigentum der Tories

Von Theresa May ist bekannt, dass sie es als Kompliment empfindet, als eine „bloody difficult woman“ bezeichnet zu werden – eine verdammt schwierige Frau. Den Ruf einer Politikerin, mit der nicht zu spaßen ist und die ihre selbst gesteckten Ziele mit einer an Besessenheit grenzenden Konsequenz verfolgt, hat sich die britische Premierministerin im Laufe ihrer Karriere redlich erarbeitet. Last, but not least in den vergangenen zweieinhalb Jahren, als es darum ging, das Ergebnis des EU-Referendums von der romantischen Poesie des Wahlkampfs in die Prosa der real existierenden Politik zu übersetzen. Diese Übersetzung ist, wie wir mittlerweile wissen, ziemlich in die Hosen gegangen. Theresa May hat sich in ihren roten Linien hoffnungslos verheddert, die selbst gesteckten Ziele sind nicht zu erreichen. Großbritannien kann nicht, wie von der Premierministerin gewünscht, von Europa entkoppelt werden, ohne dass die britische Wirtschaft Schaden nimmt. May hat sich mit ihrer Konsequenz in eine Sackgasse hineinmanövriert.

An dieser Stelle über verpasste Chancen zu jammern und die Premierministerin an den Pranger zu stellen wäre eine Verschwendung von Zeit und Zeilen. Dass May versagt hat, wissen wir, und sie weiß es vermutlich auch. Ihr Kardinalfehler war das sture Festhalten an der Vorstellung, ein derart monumentaler Umbau ihres Landes könne als parteiinterne Veranstaltung abgehandelt werden. Der Brexit ist zwar auf dem Mist der regierenden Tories gewachsen. Doch er gehört ihnen nicht allein. Es geht um nichts weniger als die Zukunft des Vereinigten Königreichs.

Mays Erkenntnis, dass mit den Jakobinern in den eigenen Parteireihen kein Staat zu machen ist, kommt reichlich spät. Hoffentlich nicht zu spät. Mit ihrer Kehrtwende – und dem kategorischen Ausschließen einer europäischen Scheidung im Unfrieden – hat sie die Brexit-Ultras auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn die Regierungschefin ihren neuen Kurs ähnlich stur verfolgt wie ihr bisheriges Ziel des parteilichen Brexit, dann stehen die Chancen auf einen einvernehmlichen EU-Austritt und die künftige Anbindung an den europäischen Binnenmarkt alles andere als schlecht. Denn der klassische Frontverlauf zwischen Tories und Labour spiegelt die gesellschaftlichen Bruchlinien längst nicht mehr wider.

Der Brexit hat die Parteienlandschaft umgepflügt. Das alles übertrumpfende Unterscheidungsmerkmal ist mittlerweile nicht mehr die Positionierung auf der Links-rechts-Skala, sondern die Haltung zum EU-Austritt – wobei der Brexit als Chiffre zu verstehen ist. Wer gegen die EU-Mitgliedschaft ist, ist tendenziell älter, wirtschaftlich verunsichert, hat einen vergleichsweise niedrigen Bildungsstand, empfindet internationale Vernetzung als bedrohlich und Abschottung als Segen. Dieselbe Dynamik entfaltet sich übrigens in den USA, wo Donald Trump an seiner Republikanerpartei seit 2016 eine plastische Operation ohne Narkose durchführt. Beide Beispiele zeigen, dass in Ländern, in denen sich bis dato nur zwei Parteien die Macht teilten, der Umbau besonders turbulent vonstatten geht. Mehrparteiensysteme sind kleinteiliger strukturiert – und daher flexibler.



Theresa May hat erkannt, dass am Wandel kein Weg vorbeiführt. Ob Jeremy Corbyn, der linke Dogmatiker an der Spitze der Labour Party, das Wohl des Landes dem wahltaktischen Kalkül voranstellt und mit ihr kooperiert, bleibt abzuwarten. Dass Corbyn mit dem Schlamassel möglichst wenig zu tun haben will, ist ihm nicht zu verübeln. David Cameron, Mays Vorgänger in der Downing Street 10, ist zwar nicht der „große Zerstörer“, als der er von EU-Kommissionspräsident Juncker bezeichnet wurde – dieser Titel gebührt eher Pol Pot und Dschingis Khan. „Kleiner Zerstörer“ kommt der Sache allerdings näher.

Cameron wird nicht als Geißel der Menschheit in die Annalen der Geschichte eingehen, sondern als Vandale, der die politische Kulturlandschaft Großbritanniens abgefackelt hat, um seine Partei zu befrieden. Mit etwas Glück und viel Konsequenz kann sich Theresa May, die Trümmerfrau der Tories, jetzt auch einen Platz in den Geschichtsbüchern erkämpfen: als „bloody difficult woman“.

E-Mails an: michael.laczynski@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)