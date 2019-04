Ist das nur eine Koalitionsmensur oder doch ein mögliches Ende?

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht – und eben erst, wenn er brennt. Viele Gegner der türkis-blauen Bundesregierung verkünden seit dem Start tagtäglich eine Regierungskrise und prophezeien das baldige Aus von Sebastian Kurz. Im Wochenrhythmus konstatieren manche Publizisten, dass nun der Wendepunkt erreicht sei und der Niedergang der in Umfragen erfolgreichen Regierung endlich beginne.

Natürlich sind da Wunsch und Sehnsucht Vater und Mutter der Gedanken statt einer professionellen kühlen Einschätzung. Allein: Es gab nie eine Regierungskrise. Hinter den Kulissen wurden zum Teil harte Auseinandersetzungen geführt, nach außen drang wenig bis nichts. Die sogenannte Message Control, der Versuch der Regierung, des Kanzleramts, jeden Vorschlag, jede Ankündigung und jedes Detail abgestimmt und kontrolliert zu kommunizieren, funktionierte und wurde zum Trauerspiel für offenbar nur einseitig vernetzte Politikjournalisten im Lande.

Nun ist alles ein wenig anders. Es ist ganz anders. Wir erleben erstmals eine mittelschwere Regierungskrise. Der inhaltliche Streit, die beidseitige Empörung über den jeweiligen Partner, die Distanz zwischen Türkis und Blau ist plötzlich hör- und spürbar. Die Message Control wurde ausgesetzt, die Auseinandersetzung ist öffentlich, die ersten regionalen Figuren melden sich, um erstmals ihr Gesicht in den Nachrichten zu sehen, und fachen den Streit an.

Oder falsch: Die Message Control richtet sich erstmals gegen die FPÖ. Ausgerechnet die schon am Ende geglaubten Identitären, eine Art Rechtsextreme-in-Strumpfhosen-Truppe, die sich mit Flashmobgestus und schlechter Facebook-Grafik wichtigmachte, sorgte für einen schon lang erwarteten Offenbarungseid der Regierungsspitze. Die Spende des Christchurch-Terroristen an den Chef dieser skurrilen Bewegung, die wir hier beide namentlich nicht nennen wollen, und die durch Recherchen bewiesenen zum Teil engen Verbindungen zwischen den neuen Clubbing-Hellbraunen und den Freiheitlichen ließen den Kanzler erstmals deutlich auf Distanz zur FPÖ gehen. Das ist auch die einzig mögliche Reaktion für den Chef einer konservativen, einer christlich-sozialen, einer Mitte-rechts-Partei. Alles andere wäre die Selbstaufgabe der ÖVP, die von Sebastian Kurz.

Strache folgte in der ersten Dynamik seinem Koalitionspartner, doch nun zeigt sich, dass seine Macht in der Partei offenbar beschränkt ist und dass in Teilen seiner Partei eine tatsächliche Nähe und Verbundenheit zu den Identitären herrscht. Nicht wenige Flügel und manche Landesgruppen wie die steirische wollen sich nicht deutlich von der neuen rechten Koexistenz mit den Identitären verabschieden. Das ist ein echtes Problem für die Koalitionsregierung. Das kann trotz ihres neuen Stils und ihrer inhaltlichen Erfolge ihr Ende sein.

Wie an dieser Stelle immer wieder prognostiziert wurde: Diese Regierung kann und wird nicht durch die Arbeit der Restopposition, nicht durch Postings und Kommentare von Journalisten oder durch einen Aufstand der Bevölkerung beendet werden. Nein, die einzige Gefahr für diese Regierung lauert in den eigenen Reihen, im konkreten Fall eben in den Rechts-außen-Reihen der FPÖ. Und offenbar gibt es eine FPÖ in dieser Größe ohne den extremen Flügel nicht.



Kurz macht nichts, ohne einen Plan zu haben, welche Konsequenzen sein Handeln haben kann. Sein Team mag gerade überrascht sein, dass ein Machtwort des Kanzlers zwar kurz den Vizekanzler beeindruckt, es darüber hinaus in der FPÖ aber nur wenige interessiert, sondern eher provoziert. Kurz muss ab sofort koalitionsintern auf sehr rauer See segeln. Das kann bei der EU-Wahl sogar helfen. Aber der Koalitionsfriede ist vorbei. Das Wort Neuwahl klingt ab sofort nicht mehr absurd.

Bisher waren die inhaltlichen Divergenzen mitunter auch inszeniert, um den eigenen Anhängern die Unabhängigkeit zu beweisen. Nun wird öffentlich eine Koalitionsmensur geschlagen, um im FPÖ-Sprech zu bleiben. Die Wunden sind sichtbar, schmerzen und werden bleiben. Auch, wenn sie manche dann angeblich mit Stolz tragen.

