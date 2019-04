Das Auslaufmodell Netanjahu

Der Mann ist ein Phänomen. Dreizehn Jahre lang regiert Benjamin Netanjahu Israel als Ministerpräsident, drei Anklagen wegen Korruption stehen ihm ins Haus, und trotzdem hat er gute Chancen auf eine fünfte Amtszeit nach der Parlamentswahl am kommenden Dienstag. Das neue Zentrumsbündnis Blau-Weiß, in dem der ehemalige Generalstabschef Benny Gantz und der frühere TV-Moderator Jair Lapid ihre Kräfte vereint haben, liegt in Umfragen zwar vor Netanjahus Likud. Aber insgesamt dürften die Parteien rechts der Mitte die Mehrheit erringen.

Berührungsängste zum rechten Rand kennt Netanjahu in seinem Streben nach Machterhalt nicht. Das hat er auch in diesem Wahlkampf bewiesen. Er ist offenbar sichtlich bereit, „Otsma Jehudit“ („Jüdische Stärke“) in seinem Regierungsbündnis zu dulden – Rassisten in der Nachfolge der verbotenen Kach-Partei, die Araber aus Israel vertreiben wollen. Netanjahu selbst hat die Stimmung gegen arabische Israelis geschürt, die ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen. Als Rotem Sela und andere Topmodels wagten, darauf aufmerksam zu machen, dass Israel ein Staat aller seiner Bürger sei, konterte der Premier mit einer „Korrektur“: Israel sei laut neuem Nationalstaatsgesetz „ausschließlich“ ein Staat des jüdischen Volkes.

Das mag den Ethnopopulisten von Washington bis Budapest gefallen. Doch wer Minderheiten derart abwertend ausgrenzt, untergräbt ein essenzielles Gut liberaler Demokratien. Israel wird dadurch nicht sicherer. Und Israel wird auch keine robustere Demokratie, wenn Netanjahu gegen Medien, die Justiz und Nichtregierungsorganisationen losschlägt. Auch das liegt im internationalen Trend, und der Likud-Chef war dabei ein Vorreiter. Sein Geschäftsmodell ist die Feindbildpflege, die harte Hand, die anti-elitäre Geste. So gewinnt er Wahlen.



Auf dem Zenit. Doch Erfolge als Wirtschaftspolitiker und Staatsmann kann man ihm kaum absprechen. Sein liberaler Kurs bescherte Israel ein Start-up-Wunder und Wachstumsraten von über drei Prozent. Auch außenpolitisch ging Netanjahus Rechnung auf. Die Beziehungen zu den USA, aber auch zu Russland und China sind gut wie nie. Sunnitisch dominierte Staaten wie Ägypten und Saudiarabien haben sich Israel angesichts des gemeinsamen Feindes Iran angenähert, trotz des Stillstands im Friedensprozess mit den Palästinensern. Große Terroranschläge blieben unter Netanjahus Ägide aus, auch das bestätigte den Hardliner.

Zweifel an der Nachhaltigkeit des Modells Netanjahu drängen sich jedoch auf. Keine Lösung für die Palästinenser zu suchen kann eben keine Lösung sein. Und die Demokratie zu schwächen macht Israel nicht stärker. Und irgendwann wird auch die weltweite national-populistische Welle wieder verebben. In sechs bis elf Jahren ist es allein aufgrund der demografischen Entwicklung in den USA unwahrscheinlich, dass ein weißer Chauvinist im Weißen Haus sitzt. Für Israel wird es dann, wie schon unter Obama, deutlich schwieriger.

Netanjahu kann es auch diesmal wieder schaffen. Doch am Ende wird er Israel ein schweres Erbe hinterlassen.





