Dabei wäre die Brexit-Lösung so einfach

Letztlich müssten die regierenden Tories über ihren eigenen Schatten springen, um in letzter Minute einen chaotischen Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union zu vermeiden. Es ist freilich ein breiter Schatten und einer, der die Partei spalten könnte. Deshalb schreckte Premierministerin Theresa May so lange davor zurück, mit der oppositionellen Labour-Partei unter Jeremy Corbyn Verhandlungen aufzunehmen. Sie wusste, wohin diese führen werden – weit über ihre „roten Linien“ hinweg zu einer möglichen künftigen Zollunion mit der EU.

Die Brexit-Hardliner sind seit Tagen in Aufregung. Schon ist von Verrat die Rede. Einige der EU-skeptischen Konservativen werden alles daransetzen, eine Einigung mit Corbyn, der bisher zweifellos eine unsägliche Rolle in diesem Drama gespielt hat, zu verhindern. Doch die Versuchung für die an der Wand stehende Regierung dürfte größer werden: Eine künftige Zollunion zwischen Großbritannien und der EU würde nämlich die meisten Probleme des Austritts lösen. Und sie wäre mit großer Wahrscheinlichkeit im Unterhaus mehrheitsfähig. Eine Probeabstimmung in der vergangenen Woche ging mit 273 zu 276 Stimmen nur knapp dagegen aus. Bliebe keine andere Alternative, würden nicht nur 36, sondern künftig weit mehr EU-freundliche Tories dafür stimmen. Auch die Liberalen dürften wohl umschwenken, und die Mehrheit von Labour stünde sowieso dahinter.

Was würde dieser Strohhalm in der nervenden Brexit-Dramaturgie bedeuten? Mit einer Zollunion für Waren müssten zwischen Irland und Nordirland keine Grenzkontrollen eingeführt werden. Großbritannien könnte Güter wie bisher ohne Verwaltungsaufwand und Zölle aus der gesamten EU importieren. Umgekehrt könnte das Land weiterhin seine Waren in alle Mitgliedstaaten ohne Ursprungszertifikat und andere Formalitäten exportieren. Die Angst vor Versorgungsengpässen bei Lebensmitteln oder Medikamenten wäre gebannt. Kilometerlange Staus in Dover könnten vermieden werden. Allerdings würde damit der große Traum der Brexit-Hardliner zerplatzen: Dass ihr Land nun frei und ungebunden Handelsverträge mit der ganzen Welt abschließen kann. Denn eine Zollunion bedeutete, dass London weiterhin an Freihandelsabkommen der EU gebunden wäre.

Objektiv gesehen, würde das eine Anbindung an die EU in einem Kernbereich bedeuten, viele andere Sonderwünsche und Sonderwege blieben den Briten hingegen offen. Großbritannien müsste zwar einige Binnenmarktregeln übernehmen, nicht aber die Freizügigkeit von Arbeitnehmern. Und es könnte in Zukunft selbstständig Handelsabkommen mit Drittstaaten für den wichtigen Dienstleistungssektor abschließen.

Klingt vernünftig. Doch Vernunft ist in der Politik keine relevante Größe. Es sind Stimmungen und Ängste, Stolz und Machtstreben, die dominieren – und im heutigen Großbritannien in übergroßem Maße. Mit der Zollunion würde sich denn auch die Illusion eines neuen Empire, das allen Drittstaaten seinen Willen aufzwingt, in Luft auflösen.



Positiv gesehen, bliebe Großbritannien mit der festgezurrten, aber noch nicht ausverhandelten Zollunion den EU-Ländern freundschaftlich und als Geschäftspartner verbunden. Deshalb wirbt die britische Industrie seit Langem dafür. Deshalb hat EU-Chefverhandler Michel Barnier bereits angekündigt, dass er eine solche Zielsetzung als ausreichenden Grund sehen würde, einen geordneten Austritt bis zum 22. Mai aufzuschieben. Deshalb befürworten dies auch die österreichische und deutsche Regierung.

Es ist ein Kompromiss – vielleicht der einzig vernünftige. Die Zollunion würde keinen Verbleib in der EU bedeuten, für den sechs Millionen Briten unterschrieben haben. Sie wäre auch nicht die radikale Abnabelung, die sich viele Brexit-Befürworter wünschen.

Der Brexit war bisher kein Ruhmesblatt für die repräsentative Demokratie in Großbritannien. Deshalb ist es an der Zeit, dass sich jene Unterhausabgeordneten einigen, die ihre Eitelkeit und Selbstgerechtigkeit zurückstellen können. In einem verlässlichen politischen System sollten sie die Mehrheit bilden.

