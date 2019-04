„König Bibi“, Meister des Status quo ohne irgendeine Vision für Israel

Bibi, König von Israel“, skandierten die Anhänger des Premiers enthusiasmiert bei der Likud-Wahlparty. Sie priesen ihr Idol, Benjamin Netanjahu, als „Magier“. Zuvor hatte Benny Gantz, dessen Herausforderer, bei der nächtlichen Feier des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß dem Premier indessen schon voreilig für seine Dienste gedankt und sich selbst als Sieger ausgerufen. Der Ex-Armeechef hatte eine Lektion der jüngeren Geschichte Israels nicht beherzigt, die besagt, Netanjahu vorzeitig abzuschreiben. Der 69-Jährige feierte in einem furiosen Duell mit Gantz sein x-tes Comeback. Bibi hat es wieder einmal geschafft, er geht in die insgesamt fünfte Amtszeit und wird im Juli Gründervater David Ben-Gurion als längstamtierenden Premier des Judenstaates ablösen.

Das ist ein Triumph. Nicht nur liegt seine Likud-Partei beim Prozentanteil hauchdünn vorn, sondern weit deutlicher auch als der Rechtsblock samt den national-religiösen und ultraorthodoxen Kleinparteien. Die Israelis wollten sich bei der Knesset-Wahl, die zum großen Teil ein Referendum über Netanjahu war, trotz aller Kritik nicht mit einem Ende seiner Ära abfinden. Die Wirtschaftsbilanz, die Außenpolitik – nichts sprach gegen eine Fortsetzung des Status quo. Außer der Charakterfrage, der Frage der politischen Moral und der Polarisierung. Zugute kam indes dem Langzeitpremier, einem brillanten Machttaktiker Machiavelli'schen Zuschnitts, dass die strukturelle Mehrheit in Israel längst nach rechts gerückt ist.

Netanjahu hat nichts unversucht gelassen, damit Israel am Mittwoch – wie er gewarnt hat – nicht mit einem linken Premier aufwachen würde. Wobei Gantz alles andere als links ist. Mit eisernem Siegeswillen, Dauerbeschallung in den sozialen Netzwerken und fragwürdigen Mitteln, mittels Angstpropaganda und einer Diffamierungskampagne gegen Gantz, kämpfte der Premier bis zur letzten Minute. Noch am Wahltag mobilisierte er Wähler an einem Strand nahe Tel Aviv, ihre Stimme abzugeben. Sein Freund Donald Trump kam ihm obendrein mit Wahlgeschenken zu Hilfe – mit der Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Territorium und der

Brandmarkung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation.

Die Zuspitzung im Wahlkampf lief auf einen Zweikampf Bibi gegen Benny hinaus. Dem Newcomer Gantz gelang auf Anhieb ein Achtungserfolg, dabei blieb sein politisches Profil blass. Er wurde zur Projektionsfläche der Hoffnungen der Netanjahu-Gegner. Dass er als hölzerner Ex-Generalstabschef, der in Israel große Reputation genießt, zum gefährlichsten Konkurrenten Netanjahus avanciert ist, zeugt von Unbehagen und Überdruss am Politprofi mit seinen Tricks und PR-Manövern. Gantz und Blau-Weiß saugten Stimmen im linken Spektrum von der einst ruhmreichen Arbeitspartei ab, die jetzt in Trümmern liegt.

Für den komatösen Nahost-Friedensprozess ist Netanjahus Sieg eine schlechte Nachricht. Der Premier hat ihn im Wahlkampffinale mit der Ankündigung der Annektierung der jüdischen Siedlungen in Ostjerusalem und im Westjordanland, den Palästinensergebieten, de facto für tot erklärt. Den Rest wird der zum „Deal des Jahrhunderts“ hochgejazzte Nahost-Plan der Trump-Regierung besorgen. Israels Premier hat wegen der Rückendeckung des US-Präsidenten allenfalls zaghafte internationale Proteste zu befürchten.

Im Inland wartet eher Ungemach. Prekär dürfte die Anklage durch Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit in einer Korruptionsaffäre werden. Durch eine „Lex Netanjahu“ versucht sich der Premier Immunität zu verschaffen – im Austausch von Konzessionen gegenüber den Koalitionspartnern. Er macht sich somit erpressbar. Für die Demokratie und die Justiz hat das nichts Gutes zu bedeuten. Es ist die Kehrseite des abermaligen Netanjahu-Triumphs. Die Polarisierung im Land wird weiter zunehmen. Am Ende der Ära Netanjahu – ob in zwei oder in fünf Jahren – wird Israel womöglich sicherer dastehen, aber auch politisch fragmentierter und zerrütteter. Zu einer Vision oder einem großen Wurf, wie sie mit Ben-Gurion, Begin oder Rabin verbunden sind, hat sich Bibi Netanjahu bisher nicht aufgerafft. Es wäre das Erbe eines wahrhaft großen Politikers.

