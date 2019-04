Viele kleine Schicksalswahlen

Für deutsche Verhältnisse ist Robert Habeck ein ungewöhnlicher Politiker. Er ist ein Grünen-Chef, der sich bei einem „Brigitte“-Event umschwärmen lässt und die deutschen Zeitungen füllt. Er träumt vom Kanzleramt, und keiner lacht. Er hat Charme und Humor. Den brauchte er auch, als er am Samstag vor einer überschaubaren Menge am Fuße der Mariahilfer Straße für seine Schwesterpartei warb. Es herrschte typisches Wiener Frühlingswetter – optisch warm, in Wahrheit windig-kalt – und die Mariahilfer Straße ist ein Erfolgsprodukt der Grünen: Alle shoppen, rennen, hasten, kaum jemand bleibt für eine kleine Partei stehen, die aus dem Nationalrat geflogen ist.

Habeck meinte, man könne sich von den Ösi-Grünen drei Scheiben abschneiden. Das ist wahrer Humor, da bliebe nämlich nichts mehr übrig von den Grünen. Aber im Ernst: Die Grünen werden mit ihrem tapferen Konkursverwalter Werner Kogler an der Spitze hoffentlich ins EU-Parlament einziehen. Falls Johannes Voggenhuber stattdessen ins Dinosaurierheim darf, ist das auch nicht so schlimm, er kann dort schon das Bänkchen für Peter Pilz vorwärmen. Habeck weiß natürlich, dass die Situation schon einmal ganz anders war, die deutschen Grünen taumelten, die Österreicher hingegen feierten. 2019 ist eine echte Okö-Partei angesichts des Klimawandels jedenfalls notwendiger denn je, schaffen es die Grünen nicht, wird an ihrer statt wohl etwas Neues gegründet werden.

Die kleine Schicksalswahl für die Grünen ist nicht die einzige bemerkenswerte Seite dieser EU-Wahl, die ich vor Monaten fälschlich als langweilig bis programmiert eingeschätzt hatte. Da wäre der laute Konflikt zwischen Othmar Karas und Harald Vilimsky, der seit den jüngsten ernsten Verwerfungen zwischen den Regierungsparteien wegen der täglich neuen FPÖ-Kellernazi-Leiche plötzlich doch nicht nur eine PR-Show ist. Und der leise Konflikt zwischen Karas und der heimlichen türkisen Spitzenkandidatin Karoline Edtstadler. Wird sie EU-Kommissarin und nicht er, könnte es in der ÖVP-Alt-Kritikerloge neben Reinhold Mitterlehner und Co. eng werden. Geht sich kein Plus oder Platz eins aus, hätte Kurz übrigens sein erstes echtes Problem.

Da wäre noch Andreas Schieder, der Werner Kogler der SPÖ, der alles machen muss, was sonst keiner machen will. Gelingt es ihm trotz Führungskrise in der SPÖ, Platz zwei zu halten, liegt der für die SPÖ tröstliche Schluss nahe, dass es nicht viel weiter runtergehen kann. Für die FPÖ wäre ein Minus unangenehm, braune Fettnäpfchen und Kuscheln weit rechts führen zum Absturz, das könnte eine Lektion sein. Intern werden viele bei einem schlechten Ergebnis glauben, dass die Regierungsbeteiligung nichts bringt. Die Neos treten mit Claudia Gamon an, die vor allem einen unsichtbaren Feind hat: die Erwartungshaltung in den eigenen Reihen. Angesichts der SPÖ-Performance erwarten nicht wenige, dass Thomas Drozda irgendwann vorbeikommt und den Neos die Schlüssel für die Löwelstraße übergibt.

Es ist übrigens eine Wahl, bei der keine lustigen Quereinsteiger oder ORF-Moderatoren, sondern nur echte Politiker antreten. Sagen wir doch an diesem kühl-schönen Aprilsonntag, dass das ein gutes Zeichen ist!



rainer.nowak@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2019)