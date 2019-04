Argumente gegen eine Neuauflage des Kalten Krieges

Von Generälen wird gern behauptet, dass sie dazu verdammt seien, den letzten Krieg auszufechten, anstatt sich auf den nächsten Waffengang vorzubereiten. Die Geschichte bietet dafür in der Tat viele Anschauungsbeispiele – etwa die Fehlkalkulation der französischen Militärplaner nach dem Ersten Weltkrieg, die als Konsequenz aus dem statischen Gemetzel in Schützengräben die Grenze zu Deutschland nach 1918 zu einer Festungsanlage umbauen ließen. Was zum damaligen Zeitpunkt nicht bedacht wurde, war der technische Fortschritt in der Form des agilen Panzers. Und so kam es, dass die Wehrmacht 1940 die Befestigungen problemlos umfahren und rasch ins Landesinnere vorstoßen konnte, während die französischen Soldaten in ihren Bunkern hockten und auf einen Gegner warteten, der bereits auf Paris zuraste.

Haben die Strategen von heute aus den Fehlplanungen von gestern gelernt? Die Zahlen zu den weltweiten Rüstungsausgaben, die das Friedensforschungsinstitut Sipri am heutigen Montag veröffentlicht, geben darüber keinen Aufschluss. Der Anstieg dieser Ausgaben beim gleichzeitigen Ausbleiben größerer Konflikte deutet allerdings darauf hin, dass die Aufrüstung derzeit tendenziell eher qualitativ als quantitativ stattfindet.



Die USA verdeutlichen diesen Trend. Die Ausgaben für die US Army, Navy und Air Force wachsen zwar, doch sie liegen nach wie vor unter dem Niveau der späten Nullerjahre, als die Vereinigten Staaten im Irak und in Afghanistan massiv engagiert waren. Das deutet auf einen Modernisierungsprozess hin – nach den zermürbenden Kriegen gegen technologisch unterlegene, aber extrem hartnäckige Gegner im Nahen und Mittleren Osten wenden sich die USA einem potenziell mehr als ebenbürtigen Gegner in Fernost zu: China.



Dass die Machthaber in Peking die Volksbefreiungsarmee zu einer technologisch hochgezüchteten Streitkraft umbauen, ist ein offenes Geheimnis. In Chinas Militärlabors wird an Tarnkappenfliegern geforscht, die es mit den fortschrittlichsten Jets der US Air Force aufnehmen können, und an Raketen, die ganze Flugzeugträgergruppen versenken können. In den Zirkeln der US-Militärstrategen ist bereits eine heftige Diskussion darüber entbrannt, ob es nicht besser wäre, künftig auf große, teure und schwer ersetzbare Waffensysteme wie Flugzeugträger gänzlich zu verzichten, weil sie für den Gegner ein derart lohnendes Ziel darstellen.

Stehen wir vor einer Neuauflage des Kalten Krieges? Gegen diese Befürchtung sprechen mindestens drei Argumente. Erstens: Im Gegensatz zum kühlen Konflikt mit der Sowjetunion vertreten die USA und China keine einander ausschließenden Ideologien. Die Kapitalisten der Volksrepublik sind mindestens ebenso kapitalistisch wie ihre Kollegen in den USA. Das Gerede von Volkseigentum und klassenloser Gesellschaft ist nicht mehr als eine leere Floskel, die dazu dient, den Machterhalt der chinesischen Apparatschiks zu legitimieren.



Zweitens: Im Gegensatz zur UdSSR erhebt China (noch) keinen Anspruch auf globale Vormacht. Peking will seine regionale Einflusszone ausbauen und sonst möglichst ungestört von der globalen Vernetzung profitieren. Daran knüpft das dritte Gegenargument: Anders als während des alten Ost-West-Konflikts sind die USA und China wirtschaftlich miteinander verflochten. Diese Verflechtung schließt die Möglichkeit einer Auseinandersetzung nicht aus, doch sie schafft eine Hürde, die Scharfmacher auf beiden Seiten überwinden müssen, um den Konflikt zu schüren.



Das Problem in dem Zusammenhang ist allerdings, dass die Definition des Konflikts zusehends verschwimmt. Die Militärplaner von anno dazumal wussten genau, wo der Frieden aufhört und der Krieg beginnt. Heute macht technologische Vernetzung gezielte Angriffe auf die Infrastruktur eines Landes möglich, die sich nicht eindeutig zurückverfolgen lassen. Kann man einen Krieg führen, wenn man nicht weiß, wer der Gegner ist? Auf diese Frage müssen die Strategen von heute eine Antwort finden. Denn eines lehrt die Geschichte: Der Konflikt von morgen wird anders sein als der Konflikt von gestern.

