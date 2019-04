Die allergrößte Steuerreform und die Rechenkünstler der Regierung

Es wird also die allergrößte Steuerreform aller Zeiten. Um 8,3 Milliarden Euro wird uns die Regierung jährlich entlasten. Das ist schön und lobenswert. Wie man auf diesen einmalig hohen Betrag kommt, der die Entlastungen durch alle bisherigen Steuerreformen sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen deutlich in den Schatten stellt, erklärt man uns freilich nicht. Errechnet haben ihn die Mathematiker der Regierung mit tatkräftiger Unterstützung der PR-Strategen – und deswegen ist bei dieser Rechnung Skepsis angebracht.

Halten wir eingangs fest, dass diese Steuerreform tatsächlich ein großer Wurf ist. Da reden wir nicht vom Betrag, sondern einzig vom Umstand, dass die Entlastung erstmals nicht mit der Einführung neuer Steuern finanziert wird.

2015/2016, als uns die damalige SPÖ/ÖVP-Koalition die „größte Steuerreform aller Zeiten“ verkaufte, gab man mit der rechten Hand und nahm mit der linken. Die Entlastung von 5,2 Milliarden Euro wurde zu etwa der Hälfte mit der Einführung neuer Steuern finanziert (unter anderem mit der unterschätzten Erbschafts- und Schenkungssteuer auf Immobilien, die nur Familien trifft). Diesmal werden keine neuen Steuern eingeführt. Nicht einmal die Mineralölsteuer erhöht man um ein paar Cent. Das hätte nämlich genügt, um im Gegenzug die ungeliebte Normverbrauchsabgabe (NoVA) auf Neuwagen abzuschaffen. Aber man scheute selbst diese kleine Steuererhöhung.

Räumen wir bei der Finanzierung aber auch mit der Legende auf, dass die Reform durch harte Einsparungen möglich wird. Möglich wird sie, weil man nicht mehr Geld ausgibt. Das ist auch schon eine Leistung in einem Land, in dem frühere Regierungen recht großzügig mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen sind. Aber echte Einsparungen sehen anders aus.

Einen Großteil finanziert der Steuerzahler ohnehin selbst – durch höhere Abgaben aufgrund der guten Konjunktur und durch die kalte Progression. Der Thinktank Agenda Austria beziffert die Einnahmen aus dieser heimlichen Steuererhöhung seit 2016 mit 8,5 Milliarden Euro. Also mehr als der Betrag, um den wir jetzt entlastet werden.

Und auf diese Summe an Entlastungen – und damit sind wir bei den Rechenkünstlern der Regierung – kommt man eben nur mit sehr groben Additionen und sehr großzügigen Aufrundungen. Beim Familienbonus beispielsweise, der seit Anfang des Jahres eine jährliche Steuergutschrift von 1500 Euro pro Kind (bis zu 18 Jahren, bei älteren Kindern sind es 500 Euro) bringt.

2018 rechneten die Experten des Finanzministeriums mit Mehrkosten von einer Milliarde Euro, weil im Gegenzug zum Familienbonus die Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten und der Kinderfreibetrag gestrichen wurden. Das übersehen ÖVP und FPÖ geflissentlich und sprechen davon, dass man den Familien 1,5 Milliarden Euro mehr lasse. Die Summe stimmt in Bezug auf die Kosten des Familienbonus, aber nicht, wenn es um die Höhe der Entlastung geht.



Die Steuerreformrechnung kommt übrigens von den gleichen Damen und Herren, die schon die Einsparungen durch die Reform der Krankenkassen mit einer Milliarde Euro angegeben haben. Laut Gesetzesentwurf sind es dagegen nur 350 Millionen Euro – kumuliert bis zum Jahr 2026!

Wie gut die PR-Experten der Regierung arbeiten, erkennt man auch daran, dass breit über die 200 Millionen Euro berichtet wurde, die die Digitalsteuer für Amazon, Google, Facebook und Apple jährlich bringe. Tatsächlich sind es lediglich 25 bis 31 Millionen Euro. Der Großteil der 200 Mio. Euro kommt von neuen Zollabgaben auf Bestellungen aus Nicht-EU-Staaten.

Die Steuerreform ist ein gelungener Wurf. Gewünscht hätte man sich mehr – tief greifende Einsparungen, einen großen Umbau des Systems mit Ökosteuern und einer weitgehenden steuerlichen Entlastung der Arbeit. Aber das ist in der kurzen Zeit nicht machbar, und deswegen ist diese Reform ein guter, erster Schritt. Man muss uns nicht für dumm verkaufen, nur um von der größten Steuerreform aller Zeiten sprechen zu können.

