Es reicht!

Durch die inflationäre Verwendung des Begriffs „Skandal“ reicht er zur Beschreibung des Videos nicht aus, das Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in einem mehrstündigen Video in einer Finca in Ibiza zeigt, wie sie sich um Kopf und Kragen reden und trinken. Noch nie zuvor haben zwei österreichische Politiker dieses Land so blamiert und bloßgestellt wie mit diesem vulgär-bizarren Auftritt. Kein Kabarettist, kein Schriftsteller, kein Satiriker hätte einen solchen Blick in diesen sehr speziellen Teil der österreichisch-freiheitlichen Seele erfinden oder werfen können. Da tappen zwei gewählte Volksvertreter in eine aufwändig vorbereitete, aber wohl doch durchschaubare Falle einer vermeintlichen Oligarchen-Tochter, die Strache laut Video „scharf“ findet. Da reden zwei Wiener über Kokain und Sex in Regierungskreisen.

Da versprechen zwei Oppositionspolitiker für finanzielle Unterstützung oder publizistische Hilfe mittels Krone-Beteiligung des Russen-Lockvogels Gegenleistungen bei Staatsaufträgen. Gudenus nimmt seinem Chef brav die fixe Zusage ab, die der so nicht aussprechen will, sondern betont, dass alles rechtens sein müsse. (Um im nächsten Satz das wieder zu konterkarieren.) Das offenbart gleich mehrere Praktiken, die für die FPÖ-Spitzenvertreter offenbar leicht vorstellbar und üblich sein dürften: erstens mit Korruption auch in dieser Besetzung kein Problem zu haben, zweitens für jeden dahergelaufenen russischen Emissär empfänglich zu sein und drittens das Parteienfinanzierungsgesetz mittels nahestehenden Vereinen zu umgehen. All das muss untersucht und aufgedeckt werden, zwei Rücktritte reichen da nicht aus. Zumal Strache nicht wirklich schuldbewusst wirkte, sondern sich als Opfer fühlt.

Sebastian Kurz muss den riskanten Befreiungsschlag wagen: Auch nach einer Umbildung der freiheitlichen Regierungsmannschaft werden immer wieder neue FPÖ-Fälle publik werden, die ihm, seiner Regierung, allen in dem Land schaden. Also ist Weiterwurschteln zwar eine Möglichkeit, aber keine Lösung. Irgendwann sind so viele rote Linien überschritten, dass man mit dem Gesicht an der Wand steht. Warum also nicht die Österreicher entscheiden lassen, wie es weitergehen soll. Wahlen sind in einer Demokratie immer positiv, wenn nicht gerade Kuverts desolat sind.

Dass Kurz zögert, ist zwar strategisch verständlich – sowohl mit der SPÖ als auch der FPÖ funktioniert das Regieren eben offenbar kaum, mit Grünen und Neos wird es mathematisch sehr knapp und wohl auch kompliziert. Vor zwei Jahren übernahm Kurz die ÖVP, vor über einem Jahr die Regierung. Siegen ist leichter als Regieren in einer Koalition.

Und dann wäre da noch dieses Video: Die Tatsache, dass es hoch professionell, aus dem Jahr 2017 ist und offenbar längere Zeit für Medien „auf dem Markt“ war, ist aufklärungswürdig. Wer dahinter steckt, wird man recherchieren müssen. Sollte es eine „Verschwörung“ linker Geheimdienste, einem deutschen Komödianten und Journalisten sein, wie Strache vermutet, werden wir sie vorstellen. Aber wenn man wirklich glaubt, dass es solche Verschwörungen gibt – warum liefert man ihnen ständig Material und hilft ihnen?