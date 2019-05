Gefangen in der Staatskrise? Hurra, wir leben noch!

Ein Kanzler, der einen Minister hinauswirft. Eine skandalumwitterte Partei, die sich darauf aus allen Ämtern zurückzieht. Und ein Parlament, das noch nicht weiß, ob es die nun umgebildete Regierung nicht gleich am Montag wieder in die Wüste schickt.

Es sind Zustände, bei denen dem gelernten Österreicher schon einmal mulmig werden kann. Schließlich war man bisher immer stabile Verhältnisse gewöhnt. Ein Parlament, das abnickt, was die Regierung vorher entschieden hat. Und einen Bundespräsidenten, der freundlich grüßt und höchstens am Nationalfeiertag ein bisschen mahnen muss.

Aber muss man sich nun wirklich um Österreich sorgen? Nein. So turbulent die Situation auch ist: Eine gefährliche Staatskrise sieht anders aus. Den Umständen zum Trotz können alle Politiker noch miteinander reden. Sogar Sebastian Kurz und Herbert Kickl, auch wenn das Gespräch am Dienstag nicht das amikalste war. Und dass der Nationalrat nun prüfen will, ob er die Regierung im Amt belässt, ist auch kein Grund zum Verzweifeln. Eigentlich ist es ja die ureigenste Aufgabe des Parlaments, Kanzler und Minister zu kontrollieren. Das nennt sich Gewaltenteilung und soll in einer Demokratie vorkommen. Auch wenn man das in einem Land, in dem der Nationalratspräsident wie selbstverständlich bei Regierungsklausuren dabei ist, vielleicht schon vergessen hat.



Das heißt nicht, dass die Situation angenehm ist. Aber die Fraktionen sind sich immerhin einig, dass es im September eine Neuwahl geben soll. Und bis dahin wird eine vom Parlament kontrollierte Übergangsregierung das Land nicht in den Abgrund führen. Selbst dann nicht, wenn Sebastian Kurz nach einem Misstrauensantrag tatsächlich das Kanzleramt räumen muss. Und dann zum Beispiel ein Kanzler Franz Fischler Österreich kurzzeitig auf EU-Ebene vertreten müsste. Er würde als ehemaliger EU-Kommissar auf dem Brüsseler Parkett nicht ausrutschen.

Das ändert nichts daran, dass die Opposition sich gut überlegen sollte, ob sie den Kanzler im Parlament wirklich „abschießen“ will. Für diesen Fall darf man von den rot-blauen Kurz-Gegnern einen genauen Plan einfordern, wer regieren soll. So wie das freie Spiel der Kräfte nicht bedeuten darf, dass die Fraktionen teure Wahlgeschenke verteilen. 2008 lässt grüßen. Aber es wäre ja nicht verboten, in neuen Allianzen auch sinnvolle Gesetze zu schmieden. So wie es der ÖVP nicht verboten wäre, auf die Opposition zuzugehen, damit die Regierung doch noch gestützt wird.

Das einzige, in das er seine Nase stecken dürfe, sei das Taschentuch, meinte einst Bundespräsident Michael Hainisch. Das war aber noch vor der Verfassungsreform 1929, die dem Bundespräsidenten mehr Macht verlieh. 90 Jahre später lobte nun Alexander Van der Bellen „die Schönheit unserer österreichischen Bundesverfassung“. Das Gesetz wird sich geschmeichelt fühlen.

Abseits aller juristischen Schönheitswettbewerbe bedeutet dies, dass der Bundespräsident kein Grüßaugust ist. Er hat gerade in schwierigen Zeiten eine wichtige Funktion bei der Regierungsbildung. Diese Verantwortung nahm Van der Bellen nun auch wahr. Die Stellung des Bundespräsidenten ist also ein weiterer Faktor dafür, dass man sich um Österreich nicht sorgen muss. Auch wenn das Staatsoberhaupt erklärte, momentan „an keinen Plan B zu denken“. In einer Situation, in der am Montag der Kanzler stürzen könnte, wäre es aber auch für die Hofburg gut, schon einen Plan B zu haben. B wie „Bildung einer dann wieder neuen Regierung“.



Die Regeln für das politische Miteinander sind aber so oder so von der Verfassung klar vorgegeben. Alle demokratischen Institutionen funktionieren. Und wer meint, dass eine Regierungskrise ein Land völlig aus der Bahn werfe, soll sich darüber einmal mit Italienern oder Briten austauschen. Nun liegt es an den heimischen Politikern, wie gut sie die Zeit bis zur Neuwahl nutzen. Doch selbst wenn die politischen Lager momentan zerstritten erscheinen, muss man konstatieren: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.

