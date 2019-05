Das Ende der Regierung darf kein Ende der Reformen sein

Die türkis-blaue Regierung ist Geschichte. Am Dienstag wurde sie bis auf Ex-Kanzler Sebastian Kurz zwar interimistisch erneut angelobt. Doch schon am Freitag will Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Regierungschef der Übergangsregierung vorstellen. Dessen Expertenkabinett wird jedoch ebenfalls nur den Status quo bis zu den Wahlen im September überbrücken. Die Ibiza-Affäre hat somit nicht nur einen unerwarteten Wahlkampf und innenpolitische Taktikspielchen beschert, sondern die Politik der vergangenen 17 Monate beendet. Und auch wenn der sachpolitische Kurs dieser Zeit von politischen Gegnern nun gern als „gescheitert“ bezeichnet wird, wurden dabei viele richtige Akzente gesetzt.

Das wurde auch international wohlwollend bemerkt, wie etwa das Standort-Ranking des Schweizer Instituts IMD zeigt. Zwar verlor Österreich dabei in der Gesamtwertung einen Platz. Grund dafür ist jedoch eine etwas schwächere Performance der Wirtschaft. Die Politik verbesserte sich in ihrer Subwertung indes um vier Plätze. Begründet wird dies mit den durchgeführten Reformen. Und auch die Ratingagentur Moody's hat sich bereits in der Vorwoche zur heimischen Causa prima geäußert. Laut den Analysten wirkt sich das Ende der türkis-blauen Regierung negativ auf Österreichs Bonitätsausblick aus. Der Grund: „Es besteht nun das Risiko, dass die fiskalpolitische Konsolidierung und die verbundenen positiven Reformen nicht mehr weitergeführt werden.“

Denn auch wenn sämtliche Maßnahmen der Ex-Regierung von der ehemaligen Opposition heftig bekämpft wurden, gab es von Experten durchaus auch Lob. So befürworteten sowohl IHS als auch Wifo die Flexibilisierung der täglichen Höchstarbeitszeit – von Gewerkschaft und SPÖ gern auf den Kampfbegriff „Zwölf-Stunden-Tag“ verkürzt. Wenngleich sich die Ökonomen eine bessere Einbindung der Arbeitnehmervertreter gewünscht hätten. Und mit der Beschleunigung von Umweltverträglichkeitsprüfungen wurde der von vielen Seiten seit Langem geäußerten Kritik Rechnung getragen, dass Großprojekte hierzulande oft jahrelang in der Schwebe hängen. Zu guter Letzt bereinigt die Fusion der Krankenkassen Doppelgleisigkeiten und Abgrenzungsproblemen innerhalb der Sozialversicherungsträger. Wiewohl auch hier weitergegangen hätte werden können und der Rechnungshof die von der Ex-Regierung prognostizierten Einsparungen nicht nachvollziehen kann.

Hat die nun abgesetzte Regierung also alles richtig gemacht? Keineswegs. So wurde bei der nun auf halbem Weg abgewürgten Steuerreform zwar das Thema der leistungsfeindlichen Sozialversicherungsbeiträge bei niedrigen Einkommen angegangen. Der von Ökonomen seit Jahrzehnten geforderte Umbau des Steuersystems – Entlastung der Arbeit, Belastung von Ressourcenverbrauch – blieb aber erneut aus. Hier und bei der Abschaffung der kalten Progression gibt es also nach wie vor viel zu tun.

Bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen wiederum erhielt Türkis-Blau kräftigen Rückenwind von der Konjunktur. Nun müsste durch strukturelle Maßnahmen gewährleistet werden, dass dem auch in schlechten Jahren so ist. Anders als in früheren Boomzeiten wurde diesmal angesichts der Verringerung des Defizits aber nicht sofort nach Möglichkeiten gesucht, das „gesparte“ Geld anderweitig wieder auszugeben.

Der größte blinde Fleck auf der türkis-blauen Reformagenda war aber das komplette Fehlen des Themas Pensionen. Der demografische Wandel geht zwar langsam, aber stetig vonstatten. Und die steigenden Pensionskosten sind der größte Faktor bei den Staatsausgaben. Dass der 32-jährige Kurz das Thema anscheinend erst in einer zweiten regulären Kanzlerperiode angreifen wollte, ist da nur ein schwacher Trost.

Egal, wie die Regierung nach den Neuwahlen im Herbst also aussieht, es gibt sachpolitisch viel für sie zu tun. Und auch wenn es nach dem bevorstehenden Wahlkampf nicht leichter werden dürfte, eine parlamentarische Mehrheit zu finden, die auch inhaltlich übereinstimmt: Ein Rückfall in die Reformsklerose früherer Zeiten wäre fatal.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2019)