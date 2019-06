Das typisch Österreichische: Schwarz-Rot-Blau, verbeamtet

Das typisch, das genuin Österreichische hebt Alexander Van der Bellen grundsätzlich gern hervor. Besonders aber in Tagen wie diesen. Auch bei der Angelobung der neuen (Übergangs-)Regierung am Montag tat er es: Dieses „Beim Reden kommen die Leut' z'samm'“ sei so etwas typisch Österreichisches, gerade in den Stunden davor habe sich das einmal mehr gezeigt und bewährt.

Und in der Tat: Durch dieses Reden miteinander, das in früheren, stark sozialpartnerschaftlich geprägten Zeiten ein anderes typisches österreichisches Wort geboren hat, nämlich das des „Mauschelns“, hat man tatsächlich wieder einmal zueinandergefunden. Wer in Österreich mit einer echten Technokratenregierung gerechnet hat, kennt das Land nicht. Österreich hat nun eine informelle türkis-rot-blaue Koalition im Beamtenstatus. Wobei türkis in dem Fall auch schwarz sein kann. Oder wohl auch ist.

Auch sonst hinterlässt diese Regierung den Eindruck, als hätte nicht der Bundespräsident in der Hofburg, sondern der Kaiser höchstselbst seinen Segen gegeben. Ein Kabinett wie aus dem Fin de Siècle: Beamtenadel (Bierlein, Jabloner, Peschorn, Müller) trifft auf alten Adel (Schallenberg), einen Deutschnationalen (Reichhardt) gibt es als Enfant terrible auch, hinzu kommen noch etliche der Sozialdemokratie Nahestehende (Zarfl, Starlinger, Stilling). Letztere hätte der Kaiser womöglich nicht so gern in seiner Regierung gesehen, aber geduldet hätte er sie, säße er noch in der Hofburg, wohl auch. Immerhin ist die Sozialdemokratie ja heute auch eine andere als damals.

Der Klassenkampf der Gegenwart spielt sich eher zwischen den urbanen (links-)liberalen Eliten und dem (rechten) kleinen Mann ab, der FPÖ wählt, neuerdings auch vermehrt ÖVP.

Bald nachdem die Neugier befriedigt und das Anfangsinteresse an der neuen Regierung gesunken ist, werden auch die Parteien an sich wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Der Charme der Übergangsregierung wird dem beginnenden Wahlkampf weichen. Auch wenn die Fantasie des einen oder anderen durch das Kabinett Bierlein noch eine Zeit lang beflügelt werden dürfte, was denn mit einer Expertenregierung und einem freien Spiel der Kräfte im Parlament alles möglich wäre – die Realität wird anders aussehen. Statt Bierlein kommt wieder Kurz. Ob ins Kanzleramt, wird man sehen. In der öffentlichen Wahrnehmung jedenfalls.

Und das ist auch gut so. Die Übergangsregierung soll administrieren. Sie ist, vereinfacht gesagt, in den Worten unseres Bundespräsidenten, dazu da, dass jemand abhebt, wenn eine ausländische Staatskanzlei anruft. Die Regierung Bierlein soll nicht Politik machen, sie soll dafür sorgen, dass die Verwaltung einwandfrei wie bisher funktioniert. Dass das die neue Kanzlerin auch so sieht, ist beruhigend. Einige Parlamentarier, die gern länger im Nationalrat sitzen würden, werden das auch noch lernen.

Es ist gut, dass es diese Übergangsregierung nun gibt, es wäre aber genauso gut gewesen, die vorherige im Amt zu belassen. Dass vier Minister von dieser nur gut eine Woche im Amt waren, wird nicht nur dem Bundespräsidenten unangenehm gewesen sein. Dass statt der eher dem liberalen Lager zuzurechnenden Valerie Hackl nun ein früherer Wehrertüchtigungsfreund von Heinz-Christian Strache im Infrastrukturministerium sitzt, ist eine Pointe, die die Erfinder und Teilnehmer des Misstrauensantrags gegen alle Minister des Kabinetts Kurz auch noch einmal genauer werden erklären müssen.

Wobei eines noch zu sagen wäre: Die 50:50-Quote, also die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen in den Ministerien, das wäre dem alten Kaiser wohl so nicht eingefallen. Da hat der Bundespräsident durchaus einen Maßstab gesetzt, an dem künftige Bundesregierungen gemessen werden. Ein Zurück wird kaum möglich sein.

Dieser, also der Bundespräsident, kann sich nach den anstrengenden Tagen, die er mit Bravour gemeistert hat, nun wieder ein wenig zurückziehen. Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut.

E-Mails an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2019)