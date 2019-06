Warum nicht gleich eine Professorenregierung?

Zu Beginn ein kleines Geständnis: Langjährige Innenpolitikjournalisten interviewen bestimmte Politiker lieber als andere. Auch wenn sich das Aktivisten der Twitter-Partei nicht vorstellen können, hat das weniger mit Sympathie oder der eigenen politischen Meinung zu tun denn mit anderen Faktoren. Erstens muss die potenzielle Zitierbarkeit des Gesprächspartners in Betracht gezogen werden: Ist sie oder er relevant genug, um mit Aussagen von anderen Medien zitiert werden zu müssen – und sagt er oder sie zweitens überhaupt etwas derart Relevantes. Faktor eins ist leichter sicherzustellen als Faktor zwei. Dann gibt es auch noch die Professorennummer: Alexander Van der Bellen beherrschte sie von Anfang an perfekt. Da wird von weit oben zurückhaltend und abwägend differenziert, reflektiert und analysiert. Zwischen den Zeilen muss subtiler Humor sein, im Idealfall können Leser und der Interviewte selbst jeden Inhalt relativieren: So war das nicht gemeint. Aber ehrlich: Im Vergleich zur üblichen Politiker-Hülsenfrüchte-Kost ist das schon ganz angenehm.

Heinz Faßmann kann das im Interview mit der „Presse“ auch gut. Da meint er etwa: „Politik ist manchmal getrieben von der Geschwindigkeit. Das ist der große Unterschied. Klug sind die Leute schon alle. Aber in der Politik bleibt nicht die Zeit, um über Dinge lang nachzudenken. Das hat viel mit dem Zusammenspiel von Medien und Politik zu tun. Medien wollen rasche Antworten.“

Huch, ist das heiß in der Küche.

Diese Distanz zur klassischen Politik (und vermeintlich zu den Medien) – wie sie auch die meisten Mitglieder der aktuellen Bundesregierung ausstrahlen – kommt sichtlich gut an. Der Wunsch, von Experten regiert zu werden, hat jedoch weniger mit der hohen Meinung von der jeweiligen Fachexpertise zu tun, sondern mit dem Misstrauen gegenüber klassischer Politik, den Parteien und ihren Funktionären. Warum das so konstant oder sogar zunehmend ist? Das liegt sicher auch am Personal und der Verfasstheit des Systems, aber auch an einer großen schleichenden Veränderung.

An dieser Stelle ist in früheren Jahrzehnten immer wieder die Entideologisierung gefordert worden. Nun können wir festhalten: Die Forderung wurde weitgehend erfüllt. Leider.

Denn genau das zeigen die Vorkommnisse der vergangenen Wochen: Es geht in Österreich nicht um Weltbilder, große Linien oder Denkmodelle. Fast alle in der politischen Arena setzen auf Pragmatismus, Populismus, Personen und vor allem auch Emotionen. Das Ende der türkis-blauen Regierung kam nicht etwa, weil die Christlich-Sozialen mit einer Partei nicht mehr konnten, die an mehreren Ecken und Enden bräunlich und identitär abfärbte, sondern weil zwei FPÖ-Politiker in einem Video im Pornostil Haus und Hof verkaufen wollten, die sie noch nicht einmal hatten. Und weil Sebastian Kurz und Alexander Van der Bellen nicht mehr mit dem hauptberuflichen Weltverschwörer im Innenministerium arbeiten wollten. Aber es ging nicht um dessen politische Position, sondern um die Person Herbert Kickl.



Sofort nach der Wahl fanden sich SPÖ und FPÖ, beste Todfreunde, in einer Abwahl- und Fraktionskoalition wieder. Klebstoff war die gemeinsame Rache an Kurz. Seither gibt es wechselnde Koalitionen im Parlament, um wechselnden Feinden eine Niederlage zuzufügen – oder um Geld zu verteilen. Da wollen also die angeblich wirtschaftsliberalen Türkisen und die Blauen gemeinsam die Mindestpensionen um ein paar Millionen Euro erhöhen? (Den Antrag der Abgeordneten Wöginger und Genossen werden wir in den kommenden Wochen noch weiter würdigen – wie alle anderen Fälle von Steuergeldgeschenken im Wahlkampf.) Oder: In jedem Interview und in jeder Rede wird die Digitalisierung nach Vorbild des Silicon Valley beschworen. Und zwar von genau jenen Politikern, deren Abgeordnete nun das siechende Taxigewerbe schützen und das internationale Uber-Unternehmen verdrängen wollen. Das ist das Digitalisierungskonzept dreier Uraltparteien: ÖVP, SPÖ und FPÖ. – Vielleicht sollte man Faßmann doch zureden, jedenfalls an der Uni zu bleiben.

