Europas Leid: Nicht Zentralismus, sondern atomisierte Verantwortung

Eine Brüsseler Bürokratie, die im Umfang und zugleich in der Dichte zunimmt: Mit dieser Dystopie lässt sich einträglich Politik machen gegen die Idee der europäischen Einigung. Und liegt darin nicht ein Körnchen Wahrheit, ja gar ein ganzer Haufen Evidenz? Der Vertrag von Lissabon hat doch vor einem Jahrzehnt die Zuständigkeiten der EU vermehrt. Und er hat das Mehrheits- gegenüber dem Einstimmigkeitsprinzip in der europäischen Gesetzgebung gestärkt.

Allein mit der politischen Realität in Europa hat dieser Strohmann wenig zu tun. Der nüchterne Blick bleibt an einem gänzlich anderen Problem hängen: Die Lösung der hartnäckigsten Probleme Europas scheitert daran, dass niemand sich für zuständig erklärt. In wesentlichen Politikbereichen ist, auch wenn der EU-Vertrag etwas anderes besagt, die Verantwortung atomisiert. Sie zerrinnt zwischen Brüssel, Hauptstädten und Regionen in derart vielen Ritzen des Systems, dass am Ende niemand für irgendetwas verantwortlich gemacht werden kann.

Aktuell tritt dieses Problem beim österreichisch-deutsch-italienischen Streit um den Transitverkehr über die Brennerroute in Erscheinung. Die Lösung für dieses schwere Umweltproblem, welches die Lebensqualität der Menschen in den Tiroler Tälern schädigt, liegt auf der Hand: Bauen wir einen Tunnel unter dem Brenner, und schicken wir all die Frachtgüter per Zug auf die Reise. Dieser Lösung gebricht es nicht an Geld: Gut 1,7 Milliarden Euro ließ die EU bereits für den Brennerbasistunnel springen, er ist seit Jahren Kernstück des wichtigsten der transeuropäischen Verkehrsnetze und wird es auch im neuen Finanzrahmen der Union bleiben.

Doch es fehlt politisches Verantwortungsgefühl auf nationaler und regionaler Ebene: Es gebe „wenig Bauaktivität auf der nördlichen Zulaufroute, die großteils in Deutschland liegt“, hielt der Europäische Rechnungshof fest. Das liege daran, dass „Deutschland wenig Interesse an Zielen wie Innsbruck und Verona sieht, die für Deutschland keine Schlüsselrolle im täglichen Arbeitsverkehr spielen“.

Wenn ein nationaler Minister oder regionaler Ministerpräsident sich aus kurzfristigen und rein egoistischen Gründen vor seiner Verantwortung drückt, dann helfen weder feierliche Beschlüsse von Europäischen Räten noch Milliardenbeträge aus Brüssel. Das ist auch bei der Achillesferse der Union so, dem Asylwesen. Denn mitnichten werden Italien und Griechenland, die Hauptankunftsländer der Migranten und Flüchtlinge, von den anderen Mitgliedstaaten oder der Europäischen Kommission im Stich gelassen. Es gibt seit Jahren finanzielle Hilfen in Milliardenhöhe und personelle Unterstützung durch die wachsende Truppe der Grenz- und Küstenwache Frontex. Doch sowohl für Römer als auch Athener Regierungen war und ist es einfacher, die Bootsankömmlinge weiterzuwinken. Wollen sie nicht ohnehin in den reichen Norden Europas?



Und auch bei der Jugendarbeitslosigkeit, über die derzeit viel zu wenig geredet wird, scheitert Besserung daran, dass politische Verantwortung irgendwo auf dem Heimweg von Brüsseler Arbeits- und Sozialministerratstreffen verdunstet. Eine Jugendgarantie beschloss man vor mehr als fünf Jahren, 8,8 Milliarden Euro gab es aus Brüssel allein 2017 dafür, jungen Menschen zu helfen, binnen vier Monaten einen guten Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden. Doch auch hier musste der EU-Rechnungshof resümieren, dass Schlendrian und Einfallslosigkeit auf nationaler Ebene dazu führten, dass diese Mittel großteils verpufften. Zur Erinnerung: Ein Jahrzehnt nach der großen Finanzkrise sind noch immer vier von zehn jungen Griechen arbeitslos, drei von zehn Italienern und Spaniern sowie jeder fünfte Franzose unter 25 Jahren.

Gibt es ein Mittel gegen diese kollektive politische Drückebergerei? Gegen dieses Wegducken und Hoffen, dass der Unmut über einen Missstand sich schon irgendwie auf „Brüssel“ umlenken lässt? Ja, so ein Mittel gibt es: das Kreuz auf dem Wahlzettel. Mit ihm sollten aufgeklärte Bürger Politiker dafür belohnen, wenn sie über den Tellerrand blicken – und europäische Verantwortung nicht scheuen, sondern mutig ergreifen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2019)