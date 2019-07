Wie oft lässt man uns denn künftig fliegen?

Will man ein großes Problem effizient lösen, dann beginnt man dort, wo man mit relativ einfachen Mitteln den größten Effekt erzielt. Richtig?

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir in Deutschland und Österreich derzeit eine anwachsende Diskussion über das Verbot von Inlandsflügen haben. Die scheinen nämlich ein wirkliches Klimaproblem zu sein: In Deutschland sind sie für 0,3 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Im kleinen, nur mit wenigen Inlandsflugverbindungen ausgestatteten Österreich für nicht einmal 0,1 Prozent. Ein Verbot in diesen beiden Ländern würde die globalen CO 2 -Emissionen – Klima ist ja ein globales Phänomen – also um sagenhafte 0,009 Prozent verringern.

Das zeigt uns einmal mehr, wie irrational derzeit die Klimadiskussion geführt wird: Man pickt sich ein plakatives Feindbild heraus und geht dann mit allen Mitteln darauf los. Ob es dem Großen und Ganzen hilft, ist dabei nebensächlich. Hauptsache, der eigene Bekanntheitsgrad steigt.

Zumal man das ja aus einer Position der moralischen Überlegenheit heraus machen kann, die verhindert, dass man selbst zu den Betroffenen gehört. Das Gesicht der deutschen „Fridays for Future“-Bewegung, Luisa Neubauer, hat neulich beispielsweise erklärt, sie könne sich ein Verbot von Inlandsflügen und eine starke Einschränkung des gesamten Flugverkehrs wie von den deutschen Grünen vorgeschlagen (maximal drei erlaubte Flüge pro Jahr und Person) durchaus vorstellen.

Um dann auf den Vorhalt, dass sie selbst nicht eben zu den Nichtfliegern zähle, zu erklären, dass das natürlich etwas anderes sei: Wenn sie selbst fliege, dann tue sie das ja „aus einer absoluten Notwendigkeit heraus“.

Nachdem diese Einstellung in der politschen Debatte keineswegs ein Einzelfall ist, werden wir wohl höllisch aufpassen müssen, dass wir über den Klima-Umweg nicht in eine illiberale Verbotsgesellschaft à la DDR hineinschlittern – die dann, siehe „absolute Notwendigkeit“, für eine erhabene Funktionärskaste natürlich nicht gilt.

Was, um auf das Eingangsthema zurückzukommen, in der Sache aber nichts daran ändert, dass Flugverkehr auf Strecken unter 500 Kilometern nicht nur ökologischer, sondern auch wirtschaftlicher Unsinn ist. Die Airlines halten sich solche defizitären Strecken meist nur wegen der Umsteigepassagiere. Und hier liegt auch der Haken eines Inlandsflugverbots: Wenn ein Grazer nach New York statt über Wien über Frankfurt fliegt, ist zwar der böse Inlandsflug weg, aber dem Klima hilft das genau gar nichts.



Was also tun? Es wäre natürlich vernünftig, die nicht argumentierbaren Steuerprivilegien des Flugverkehrs zu streichen. Das wird das Problem aber nicht beseitigen: Hierzulande gehören Inlandsflüge bezogen auf die Kilometerkosten jetzt schon zu den teuersten der Welt. Ein Flug von Wien nach Salzburg oder Klagenfurt kostet das Drei- bis Sechsfache eines Bahntickets. Wer solche Preisunterschiede akzeptiert, lässt sich von ein paar Euro zusätzlicher Steuern auch nicht schrecken.

Das Zauberwort heißt plausibles Angebot. Etwa das, was AUA und ÖBB derzeit auf der Westbahnstrecke vorführen: Einchecken auf dem Bahnhof, Boarding-Pass gilt als Zugfahrkarte, Zug fährt bis zum Flughafen durch, annehmbare, mit dem Auto jedenfalls nicht erreichbare Reisezeiten. Fazit: Inlandsflüge nach Linz gibt es seit einem Jahr nicht mehr, nach Salzburg wird gerade noch dreimal am Tag geflogen.

So kann man Probleme auch zu lösen versuchen. Ganz ohne Verbote und Steuerorgien. Nachfrage lässt sich eben nicht nur über Strafen, sondern auch über ein überzeugendes Angebot steuern. Vielleicht sollte man bei der ja unbestritten notwendigen Dekarbonisierung insgesamt ein bisschen mehr Hirnschmalz in die Entwicklung solcher Angebote investieren als in das Aushecken von Verboten. Das lässt sich populistisch zwar nicht so schön ausschlachten. Aber es würde der Sache mehr dienen.

E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)