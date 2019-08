Für Deutschland wird es Zeit aufzuwachen

Keine Panik, die MS Deutschland wird nicht so schnell untergehen. Es besteht kein Anlass, wirtschaftspolitische Rettungsboote zu Wasser zu lassen. Eine Kurskorrektur wäre jedoch angebracht. Die zehn fetten Jahre sind vorbei, Deutschland rutscht in Richtung einer Rezession. Um 0,1 Prozent schrumpfte die Wirtschaft im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr, kein anderes Land der Eurozone weist einen schlechteren Wert auf.

Auch das ist noch kein Drama, doch einzelne Indikatoren stimmen bei näherer Betrachtung dann doch bedenklich. Das Herz der deutschen Industrie zeigt Rhythmusstörungen: Die Autoproduktion hat sich im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast ein Viertel verringert. Auch der Maschinenbau- und Chemiesektor schwächeln. Vor allem brechen die Ausfuhren ein. Die protektionistische Welle im Welthandel und die ermattende Nachfrage aus China treffen die Exportnation ins Mark. Auf einmal wankt das deutsche Geschäftsmodell. Und die digitale Zukunftsmusik spielt ohnehin auf anderen Kontinenten, in Asien und den USA.

Es wäre also Zeit gegenzulenken. Doch die ruhige Hand, mit der Deutschland regiert wird, scheint mittlerweile eingeschlafen zu sein. Steuerüberschüsse haben Berlins Kassen in den vergangenen Jahren vollgespült, trotzdem bleiben überfällige Investitionen in moderne Infrastruktur aus unerfindlichen Gründen aus. Kanzlerin Angela Merkel, deren Haushaltsdisziplin zweifellos zu ihren größten Tugenden zählt, will offenbar immer noch abwarten. Doch dann könnte es zu spät sein und die Rezession in vollem Schwung.



Abgemeldet. Die Stagnation, in die Merkel Deutschland nach einer Dekade des Erfolgs manövriert hat, kann kein Dauerzustand sein. Das Land braucht mehr Dynamik, nicht nur wirtschaftlich. Außenpolitisch ist Europas Schlüsselstaat seit Monaten abgemeldet. Die Weltordnung löst sich auf, Großbritannien kracht bald ungebremst aus der EU, von Venezuela über den Jemen bis Hongkong brennt es an allen Enden, und Deutschland schläft. Außer durch formelhafte Plattitüden und schöne Anzüge ist Außenminister Heiko Maas bisher nicht aufgefallen. Er vermittelt nicht, er bringt keine Ideen ein, er sammelt bloß Flugkilometer. Das ist zu wenig für den Außenminister eines Landes, das diplomatischen Gestaltungswillen zeigen sollte. Maas hat einfach nicht das Format – und Merkel nicht mehr die Energie.

Ein Ruck müsste durch Deutschland gehen. Doch die Große Koalition wirkt so aufmunternd wie eine halb leere Tasse Baldriantee. Beide Koalitionspartner sind vorwiegend mit sich selbst beschäftigt. Die SPD, in Umfragen auf 13 Prozent abgerutscht, sucht in einem Masochisten-Contest zwischen einem Ungeliebten (Olaf Scholz) und zwölf nahezu Unbekannten verzweifelt eine neue Führung. Und die CDU hat sich in eine lähmende Übergangsphase verirrt, indem sie die spröde Annegret Kramp-Karrenbauer zur Parteichefin kürte. Wahlen will deshalb keine der beiden Parteien wagen. Deutschland müsste dringend durchstarten, doch auf der Kommandobrücke döst eine müde, verzagte und entscheidungsschwache Truppe. Das sieht dann doch eher nach Schiffbruch aus.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2019)