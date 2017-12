Niemand braucht die Sonntagsöffnung

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft geht die Debatte um die Sonntagsöffnung in Wien wieder los. Auf den Lugner-Evergreen, er würde seinen Shoppingtempel gern am Sonntag aufsperren, antwortete der Chef der Wiener Gewerkschaftsschwarzen, ein leibhaftiger Kammerrat, der ÖVP gehe es in Wien deshalb so schlecht, weil sie für die Sonntagsöffnung sei. Tja, wenn die FCGler meinen . . .

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2017)