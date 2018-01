Konfusion in der Transithölle

Landtagswahlen nahen – und was eignet sich in der „Transithölle“ Tirol besser als Verkehrs-Aktionismus? Es jagt jetzt also ein Transitgipfel den anderen. Zumal die Zahl der Transitfahrten ja beeindruckende Zuwachsraten aufweist – wenn man den richtigen Beobachtungszeitraum nimmt. Man könnte polemisch natürlich auch mit 2007 vergleichen, dann käme man nur auf eine Stagnation. Der Straßentransport hat damit nach zehn Jahren das Loch, das die Finanzkrise gerissen hat, wieder aufgefüllt. Die Bahn aber noch lange nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2018)