Wie man Leute vom Verdienen effizient fernhält

Die Finanz hat 2016 mickrige 285 Millionen Euro an Kapitalertragsteuer (KESt) für die Zinsen von Geldeinlagen bei Banken (unter anderem Spareinlagen) eingenommen, geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage hervor. Tendenz: Stark fallend, in vier Jahren hat sich der Betrag mehr als halbiert. Gleichzeitig erreichte das Aufkommen der KESt auf Dividenden 1,28 Milliarden Euro, zusätzlich fielen noch 101 Millionen Euro an KESt auf Kursgewinne an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2018)