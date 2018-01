Wie Gier die Marktwirtschaft gefährdet

In Deutschland gibt es jetzt Aufregung, weil die Deutsche Bank an ihre Investmentbanker und Manager für 2017 eine Mrd. Euro Boni ausschütten will. Warum eigentlich? Die Bank ist ein börsenotiertes Privatunternehmen, größte Aktionäre sind amerikanische Heuschreckenfonds. Was sie mit ihrem Geld machen, geht eigentlich niemanden etwas an. Und: Leistung muss sich lohnen!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2018)