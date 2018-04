Eine Machtprobe mit den Kräften von gestern

Wer in Frankreich auf die Bahn angewiesen ist, hat jetzt schlechte Karten: In den nächsten drei Monaten wird der Bahnverkehr durch Streiks regelmäßig lahmgelegt werden. Aber die Bahn ist nur die Spitze: In vielen anderen staatlichen und privaten Unternehmen wird auch gestreikt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2018)