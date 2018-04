Herrn Hofers Gespür für straffe Führung

Österreich sei „First Mover“ in Sachen „Seidenstraße“, hat Verkehrsminister Hofer in Peking gesagt. Ja, eh. Vorausgesetzt, man rechnet die 16 ost- und südosteuropäischen Länder (darunter elf EU-Mitglieder), die schon seit 2011 mit China in der sogenannten 16plus1-Initiative kooperieren, nicht zu Europa.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2018)