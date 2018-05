Schwarz gegen Türkis – das ist echte Brutalität

Die Regierung kann in der Sozialversicherung reformieren, was sie will, aber die Budgethoheit hat bei den Ländern zu bleiben, hat der schwarze Tiroler Gesundheitslandesrat gestern postuliert. Darauf werde er auch bei einem ÖVP-internen „Koordinationstreffen“ drängen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2018)