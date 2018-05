Ein Schwarzes Loch am Brenner

Vorige Woche war der österreichische Vertreter im EU-Rechnungshof, Oskar Herics, im Parlament zu Besuch. Dort referierte er über dies und das – und über einen brisanten Punkt, den die Parlamentskorrespondenz verschämt im letzten Absatz ihres Berichts versteckte: Der ohne Finanzierungskosten rund zehn Mrd. Euro, in der Endabrechnung einschließlich Finanzierung dann aber wohl eher zwanzig Mrd. Euro teure Brennerbasistunnel, an dem Österreich seit einiger Zeit so eifrig baut, sei Teil eines „nationalen Fleckerlteppichs“ und damit reichlich sinnlos, meinte er.

