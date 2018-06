Selbstbedienung an den Bauerngeldern

Agrarförderungen werden hierzulande gern als Bauerngelder bezeichnet. Ein Blick in die jüngste Ausgabe der EU-Transparenzdatenbank zeigt: Das stimmt zumindest bei den Großempfängern nicht. Da geht es nicht um die Förderung von Bauern zwecks Erhaltung der Kulturlandschaft, sondern um ein politisches Verteilsystem, in dem sich unter anderem die ohnehin durch Zwangsbeiträge abgesicherte Landwirtschaftskammer recht ordentlich bedient, um Zuwendungen an Landesregierungen und um eine Art Selbstbedienung durch die Verteilorganisation selbst.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)