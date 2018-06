Die Banken sind noch nicht sicher genug

Die Schweizer haben den Vorschlag, auf ein sogenanntes Vollgeldsystem umzusteigen, also den Banken die Möglichkeit der eigenständigen Geldschöpfung durch Kreditvergabe zu entziehen, am Sonntag in einer Volksabstimmung mit großer Mehrheit abgelehnt. Das war auch nicht anders zu erwarten: Wieso soll ausgerechnet ein Land, dessen BIP überdurchschnittlich an der Finanzwirtschaft hängt, freiwillig „Laborratte“ für ein riesiges Finanzexperiment mit ungewissem Ausgang spielen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2018)