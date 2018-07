Parlamentarier und ihr Rezept für den Pay Gap

Neulich hat sich der Rechnungshofausschuss des Parlaments mit dem Gender Pay Gap, also dem Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen, beschäftigt. Und dabei mit den alten, hundertmal widerlegten Kraut- und Rübenvergleichen hantiert. Um 22,9 Prozent verdienen Männer in Österreich demnach mehr als Frauen, wurde wortreich beklagt. Der zweithöchste Gap in der EU.

