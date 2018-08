Wie aus der Türkei- eine Eurokrise wird

"Die haben ihre Dollars, wir haben unseren Gott“ – klingt ziemlich verzweifelt, was der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, da am Freitag angesichts der eskalierenden Währungskrise in seinem Land von sich gegeben hat. Noch verzweifelter als der vorangegangene Aufruf an seine Landsleute, ihre Dollar- und Euroguthaben zwecks Stützung in Türkische Lira umzuwechseln (während die Nomenklatura in Ankara ihre Schäfchen längst im Ausland in Sicherheit gebracht hat).