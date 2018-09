Wie die EZB die Reichen noch reicher macht

Die Inflation steigt und liegt in einigen Euroländern, darunter Österreich, schon über der EZB-Zielmarke von zwei Prozent. Gleichzeitig hat der Konjunkturzyklus gerade seinen Höhepunkt erreicht. Aber die europäische Zentralbank fährt unverdrossen im Krisenmodus: Bis in den Herbst des kommenden Jahres hinein soll sich am Nullzins nichts ändern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)