Industriepolitik für die tiefe EU-Provinz

Anfang dieses Jahres haben die europäischen Konzerne Siemens (Deutschland) und Alstom (Frankreich) beschlossen, ihre Eisenbahnaktivitäten zusammenzulegen. Jetzt, neun Monate später, steht die Fusion noch immer in den Sternen: EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager prüft und prüft – und will frühestens im Jänner 2019 entscheiden. Ihr Argument: Mit dem Zusammenschluss der Nummer eins und der Nummer zwei in Europa würde ein Konzern mit dominierender Marktstellung entstehen. Das könnte zu höheren Preisen für Bahntechnik führen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2018)