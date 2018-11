Wer hat denn die Zinspeitsche versteckt?

Die Inflationsrate ist in der Eurozone im Oktober also auf 2,2 Prozent gestiegen, die vergleichbare österreichische sogar auf 2,4. Und der von der Statistik Austria ermittelte „Wocheneinkauf“-Index – ein für die meisten Menschen wesentlich lebensnäherer Teuerungsindikator – liegt unterdessen gar bei 4,9 Prozent.

Ganz schön viel für eine Nullzinsumgebung, die in diesem Fall die Sparguthaben in atemberaubendem Tempo entwertet. Und jedenfalls deutlich mehr als das von der EZB festgesetzte Stabilitätsziel, das eine Teuerungsrate von knapp unter zwei Prozent vorsieht.

Eigentlich müssten die Währungshüter jetzt mit der Zinspeitsche hineingrätschen. Tun sie aber nicht. Nach derzeitigem Stand wird wohl noch ein Jahr vergehen, bis sie vorsichtig an der Zinsschraube zu drehen beginnen.

Sie sind aber auch in einer teuflischen Situation: Ziehen sie die Zinsen, wie das Umfeld eigentlich nahelegen würde, deutlich an, dann bringen sie Länder wie Italien an den Rand des Staatsbankrotts. Denn Italien hat, wie andere, aber weniger wackelige Euroländer auch, die Niedrigzinsen keineswegs für Strukturreformen und Budgetsanierung genutzt. Sondern das Ganze eher als willkommene Gelegenheit zum Weiterwursteln gesehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.11.2018)