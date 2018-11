Der Regierung zeigen, wo der Hammer hängt

Am Montag werden die Eisenbahner also streiken. Das ist ihr gutes Recht. Der Streik wird österreichisch-mild ablaufen: Zwischen 12 und 14 Uhr, da hält sich der wirtschaftliche Schaden in Grenzen.



Das Ganze ist vorerst also einmal Konfliktdemokratie light. Wenngleich: Ganz nachvollziehbar ist auch das nicht. Beim Abbruch der KV-Verhandlungen stand das Arbeitgeberangebot ja schon über drei Prozent.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.11.2018)