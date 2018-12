Kann Österreich wirklich die Welt retten?

Die kommende Klimakonferenz in Kattowitz hätte eigentlich schon in dieser Woche abgehalten werden können. In Buenos Aires. Dort sitzen nämlich gerade die „Dirty Twenty“ bei ihrer G20-Konferenz zusammen. Diese 20 wichtigsten Industrieländer sind für rund 85Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstoßes verantwortlich. Was immer auch die anderen machen: Der Schlüssel zu jeder Klimastrategie liegt bei diesen Großemittenten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)