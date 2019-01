George Soros prangert China zurecht an – und vergisst dabei auf eine Sache

Der berühmte Investor hat heuer in Davos also den Chinesen die Leviten gelesen. Vergangenes Jahr bekamen Google und Facebook ihr Fett ab. Der 88-Jährige spricht viele richtige Probleme an - und vergisst geflissentlich auf die diktatorische Macht der großen Fondsgesellschaften.