Das seltsame Lavieren um die Fachkräftelücke

Österreich braucht wegen seines Fachkräftemangels Zehntausende Zuwanderer aus Drittstaaten, sagte neulich IHS-Chef Martin Kocher. Also von außerhalb der EU, in der ja alle Länder vor ähnlichen demografischen Problemen stehen. Etwa Deutschland, das laut einer am Dienstag veröffentlichten Bertelsmann-Studie künftig bis zu 260.000 Zuwanderer pro Jahr benötigt, um seine Fachkräftelücke zu füllen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2019)