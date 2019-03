Dreizehn Millionen Jobs seien in Europa in Gefahr, weil die im vergangenen Dezember von der EU deutlich verschärften CO 2 -Ziele für 2020, 2025 und 2030 wegen des anhaltend floppenden E-Automarkts nicht erreichbar seien, hat der Chef des französischen PSA-Konzerns (Peugeot, Citroën, Opel) neulich gesagt. Das werde zu existenzbedrohenden Strafzahlungen für europäische Autounternehmen führen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)