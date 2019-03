Die Boston Consulting Group hat den europäischen Banken neulich „Wertvernichtung“ bescheinigt. Vernichtet wurden, fügen wir an, vor allem Werte der Geldgeber, also der Aktionäre. Ein Blick auf die Kursentwicklung der letzten Jahre zeigt, in welch irrem Umfang das geschehen ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)