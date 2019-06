Plastiksackerln sind nicht das Teufelszeug, als das sie dargestellt werden: Verwendet man sie öfter und entsorgt sie dann fachgerecht, sind sie wesentlich umweltfreundlicher als etwa Papiertragetaschen. Allerdings macht Letzteres niemand, weshalb das Einwegplastik-Verbot in Österreich (ab 2020) und in der EU (ab 2021) schon in Ordnung ist.

