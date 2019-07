In den vergangenen Tagen sind die offensichtlichen Nichteinsparungen durch die Krankenkassenreform wieder in Diskussion geraten. Eine akademische Diskussion, weil Einsparungen, wenn man sich die Struktur der Reform anschaut, nicht das primäre Ziel der Reformer waren. Sondern eine Verschiebung der Machtverhältnisse im Hauptverband. Das ist durchaus legitim, hat mit Effizienzsteigerung aber nur am Rande zu tun.

