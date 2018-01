Carmen tötet ihren sexuellen Belästiger José. MeToo und Olé!

Carmen ist eine tolle Oper, und genau da liegt ihr Problem: Zu oft gespielt, zu oft gesehen, kann die tragische Geschichte von der Femme Fatale und dem eifersüchtigen Soldaten kaum noch Emotionen wecken. Redlich hatte sich Regisseur Leo Muscato in Florenz bemüht, politischen Pfeffer reinzubringen: Statt in Spanien spielt die Handlung in einem Roma-Lager in Rumänien, umzäunt mit Stacheldraht, kontrolliert von der Polizei. Und die Zigarettenfabrik, in der Carmen arbeitet, vergiftet natürlich die Umwelt. Aber das war dem Intendanten des Teatro del Maggio zuwenig. Der gewiefte Kulturmanager setzte dem Regisseur den Floh fürs Finale ins Ohr – und löste damit den größten Theaterskandal in Italiens jüngerer Geschichte aus: Wenn sexuelle Gewalt von Männern das Thema der Stunde ist, könne man doch nicht der Ermordung einer Frau applaudieren! Weshalb denn auch am Ende nicht José seine untreue Freundin erdolcht, sondern diese ihren Aggressor erschießt. Um das zu motivieren, wird aus dem bei Bizet eher kläglichen Liebhaber ein brutaler Macho, der sein Opfer die ganze Oper über mit dem Schlagstock traktiert. Er hat es also verdient, dass man ihn auf dem Altar der politischen Korrektheit opfert. Wie auch den Torero Escamillo, den diesmal ein Stier aufspießt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2018)