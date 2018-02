Wie das Neue Jahr auf den Hund kommt

Man kann es ruhig so sagen: Heute findet das größte Fest auf dem Planeten Erde statt. Vergesst Super Bowl oder den Karneval in Rio, das chinesische Neujahrsfest schlägt sie alle bei weitem. Es fällt heuer auf den 16. Februar, ziemlich spät also. Der Zeitraum, der in Frage kommt, ist nämlich zwischen dem 21. Jänner und dem 21. Februar. In diese Zeit fällt der zweite Neumond des Jahres nach der Wintersonnenwende und das ist eben 2018 der 16. Februar.

China hat zwar seit 1911 bereits den Gregorianischen Kalender, das hindert aber niemanden daran, am alttraditionellen Mondkalender festzuhalten. Somit feiern der gesamte chinesische Kulturkreis in Asien und die chinesischen Communities im Westen nun das Jahr des Hundes. Es endet am 5. Februar 2019. Genau genommen ist es das Jahr des Erd-Hundes, denn jedes Jahr wird in der chinesischen Astrologie nicht nur mit einem Tierkreiszeichen, sondern auch mit einem Element assoziiert: Dieses Mal ist die Erde dran.

Und wie der Hund zu seiner Ehre kam? Nach buddhistischer Legende rief Buddha die Tiere der Welt zu sich, um sie zu unterweisen. 12 Tiere folgten diesem Ruf, der Hund war einer von ihnen.

Der auch Frühlingsfest genannte Neujahrsrummel endet nicht nach einem Tag, die Festlichkeiten können bis zu einem Monat andauern. 14 Tage muss man auf jeden Fall einplanen. Hunderttausende Chinesen feiern diesen Tag in den europäischen Metropolen, sie treffen sich etwa auf dem Londoner Trafalgar Square oder in Paris zu den traditionellen Umzügen und wünschen einander ein 新年快乐 „Xin Nian Kuai Le“ („Frohes Neujahr“ auf Mandarin). Millionen machen sich an diesem Tag auf, um ihre Familien aufzusuchen. Jedes Jahr um diese Zeit setzt sich eine Völkerwanderung in Bewegung, Familienmitglieder finden wieder Freude aneinander und mancher Wanderarbeiter gibt sein unstetes Dasein auf, um wieder im Schoß der Seinen zu leben. Arbeitgeber auf chinesischen Baustellen können ein Lied davon singen.

Vor 50 Jahren, 1968, nützte der kommunistische Norden während des Vietnamkrieges diesen Neujahrstag für die berühmte Tet-Offensive gegen den Süden. Eigentlich setzten alle voraus, dass an diesem Tag Waffenstillstand herrschte, das war immer schon so gewesen. Offiziere und Soldaten hatten die Kasernen verlassen und waren zu ihren Familien gereist, um zu feiern. Die militärische Aktion, die übrigens zu keinem nachhaltigen Erfolg führte, genau an diesen Tag anzusetzen, galt als besondere Perfidie.

Zurück zum Fest. Pflicht ist, sein Haus an diesen Festtagen rot zu dekorieren, in Form von Lampen und Bändern, rote Kleidung ist ebenfalls selbstverständlich. Das Haus wird in einem Reinigungsakt traditionell mit Bambuszweigen geputzt, um die bösen Geister des Vorjahres zu vertreiben. Das erinnert an unseren Adventbrauch des „Räucherns“. Dem Gott der Küche wird süßer und klebriger Reis geopfert, um ihm den Mund zu verkleben: Er soll nichts Schlechtes über die Ernährungsgewohnheiten des Vorjahres ausplaudern. Um 23 Uhr wird durch Öffnen der Fenster das neue Jahr hereingelassen.

Feuerwerke und Böller gehören auch dazu, um böse Geister zu vertreiben, sie sind aber in manchen Ländern inzwischen geächtet, die in der Luft herumschwirrenden Feinstaubpartikel erscheinen inzwischen gefährlicher als das Treiben böser Geister. Der Festreigen endet mit einer Laternenprozession nach zwei Wochen. Doch hochgradig gefeiert wird nur in den ersten drei Tagen, dann bricht allgemeine Erschöpfung aus.

Alles muss gut gehen während dieser mit Symbolen und Bräuchen vollgepackten Tage, das neue Jahr darf auf keinen Fall mit einem schlechten Omen beginnen. Daher: Frischen Fisch auf den Tisch und keine Schuhe kaufen an diesem Tag! Und falls Sie eine Reise nach China planen, bitte verschieben Sie das, am 16. Februar sind alle Chinaflüge garantiert bereits ausgebucht.