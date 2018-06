Wie man zum Sklavenhalter wird

Es war schon sehr spät, als Frau K. nach einem langen Arbeitstag ins Taxi stieg und nur mehr zwei Wünsche hatte: Schnell nach Hause kommen – und bis dahin bitte nichts reden müssen.

„Fahren Sie öfter mit dem Taxi?“, fragte sie der Taxifahrer, nachdem sie im Heck Platz genommen hatte. „Immer wieder.“ „Und fahren Sie auch mit Uber?“ „Ja, auch“, antwortete sie wahrheitsgetreu. „Haben Sie denn mit Taxis schlechte Erfahrungen gemacht?“ Bei dieser Frage klang seine Stimme irgendwie nicht mehr so freundlich wie zuvor. „Nicht oft, aber manchmal schon.“ „Und mit Uber nicht?“, forschte er weiter. „Nicht oft, manchmal schon.“ „Sie wissen aber sicher, zu welchen Bedingungen Uber-Fahrer arbeiten müssen? Sie werden wie Sklaven behandelt. Sobald Sie sich in ein Uber-Auto setzen, werden Sie auch zum Sklavenhalter. Das wissen Sie!?“ Der Rückspiegel zeigte seine beunruhigend funkelnden Augen.

So schnell wird man zum Sklavenhalter, dachte sich Frau K. Während sie noch überlegte, was sie dem Taxi-Fahrer antworten sollte, deutete ihm eine Polizistin, rechts heranzufahren.

„Sch. . .!“, sagte der Fahrer. „Auch das noch“, Frau K. zu sich. Die Polizistin wollte nicht nur den Führerschein, sondern auch seine Taxiberechtigung sehen. Während der Taxameter fröhlich weiterlief, begann der Taxifahrer eine Suchaktion im Fond des Wagens. In der Beifahrertüre, in der Mittelkonsole, unter dem Vordersitz – nirgends waren die Dokumente zu finden. „Deppert, ich habe beides in der anderen Hose vergessen“, sagte der Taxler schließlich zur Polizistin. „Das ist schlecht, sehr schlecht“, sagte sie. „Haben Sie überhaupt einen Schein?“ Seine Antwort klang irgendwie nicht wie ein „Ja!“. „Na, dann warten'S einmal hier“, sagte die Polizistin und ging zum Streifenwagen. „Sch. . .“, sagte der Taxifahrer, wartete kurz und sprang dann aus seinem Taxi. Als Frau K. wenig später ausstieg, sah sie ihn noch mit der Polizistin diskutieren. „Soll ich ein Uber rufen?“, fragte sie sich nächtens am Karlsplatz stehend.

So weit kam es nicht. Auf Taxis ist eben Verlass. Eines von ihnen kam vorbei, blieb stehen, und Frau K. stieg ein.

