Die gehackte Kreditkarte als Bankgeheimnis

Der Kreditkarten-Hack ging in der Öffentlichkeit weitgehend unter. Im Juni gab Ticketmaster zu, dass man auf Servern in Großbritannien eine verdächtige Software entdeckt habe. Wer zwischen September 2017 und Juni 2018 Karten für ein Konzert oder eine Sportveranstaltung in Großbritannien gekauft hat, dessen Daten könnten gehackt worden sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2018)